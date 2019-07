Il Mattino | Rodriguez a Capri per firmare – Secca smentita della SSC Napoli

ULTIM’ORA – Il Mattino : “James Rodriguez a Capri con ADL e Mendes - per firmare il contratto col Napoli…” : James Rodriguez a Capri incontro con De Laurentiis per la firma L’edizione on line de Il Mattino, riporta una clamorosa notizia su Rodriguez. A Capri è in atto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli, il calciatore James Rodriguez e il suo procuratore Jorge Mendes. Il colombiano è sull’isola per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Il contratto Uno stipendio da 6.5 milioni di ...

Mattino : L’affare James Rodriguez è tutto nelle mani di Mendes : Bruno Majorano sul Mattino riporta gli ultimi aggiornamenti sull’affare James Rodriguez. Dopo le parole di De Laurentiis di ieri quello che è chiaro è che non ci si ferma finché non si è chiuso, perché il presidente ha intenzione di accontentare la richiesta di Ancelotti. Adesso si tratta di capire quali saranno i termini per portarlo in azzurro. la prima parte è conclusa, l’accordo con il calciatore c’è ed è stato semplice, è ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime. La trattativa entra sempre più nel vivo e si indirizza verso una felice conclusione. O almeno è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni fornite dall’ edizione odierna de Il Mattino. I Blancos, dopo spese ...

