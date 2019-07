Giovanni Conversano si sposa e rivela | ‘Dopo Uomini e donne sono iniziati i problemi’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 1 luglio 2019) “Quandosceso dal trono disparito dalla televisione,i problemi. In casi del genere la depressione è sempre in agguato“. Non è facile passare da una visibilità praticamente quotidiana all’oblio, e lo sa bene, tronista nella stagione 2007/2008 (quando scelse Serena Enardu), che ha conosciuto un periodo duro quando le luci della ribalta siper lui spente.Giada Pezzaioli Intervistato da DiPiù, come riporta Fanpage.it,confessa: “Se la gente ti chiede: ‘Perché non sei più in TV? Che fine hai fatto?’, ti senti morire… Ti viene spontaneo rispondere che sei in attesa di fare un programma, un film o un provino, ma menti a te stesso. Quello che ero un tempo, ora è soltanto un ricordo. Il tronista non esiste più“. Oggi, benché per sua stessa ...

