Forse è stato creato l’idrogeno metallico Ma la comunità scientifica ancora discute

Il regista del Trono di spade 8×03 voleva che morissero tutti in battaglia - e Forse sarebbe stato meglio così : L'attesa per il debutto dell'ultima stagione de Il Trono di spade è stata costellata di mezze dichiarazioni, presunti spoiler, interviste criptiche. L'unica certezza che sembravamo avere era doverci preparare a un bagno di sangue, e in fondo non sarebbe stato nulla di nuovo. Ci siamo dovuti abituare a non affezionarci ad alcun personaggio fin dai primi episodi, quindi la possibilità che i nostri beniamini ci lasciassero le penne nella ...

Sono un sarrista deluso e amareggiato. Ma sono stato onesto (Forse ingenuo) : Caro Vittorio, ti voglio bene e per questo ti scrivo dopo essermi imbattuto nella tua geniale lettura del momento sarrista partenopeo. Imbarazzante, senza dubbio, per coloro i quali ne hanno fatto una cieca fede senza badare troppo alla sostanza. Ti scrivo da sarrista, innamorato cioè dell’idea soggettiva che mi sono fatto della filosofia calcistica dell’allenatore e dunque da tifoso del Napoli deluso ed amareggiato. Concordo su ...

Maurizio Sarri Forse avvistato a Milano : a giorni la decisione definitiva : Con ogni probabilità questa sarà la settimana di Maurizio Sarri alla Juventus, o almeno sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni. Alla chiusura del contratto tra il tecnico del Chelsea e la società di via Galileo Ferraris manca poco e nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'annuncio. Tutto questo dopo l'incontro fra Marina Granovskaia, braccio operativo del patron Roman Abramovich, l’agente Fali Ramadani e Maurizio Sarri. Pertanto in settimana ...

Greta Thunberg Forse non prevedeva il successo dei suoi venerdì. È stato così anche per la Social street : In questi mesi ho seguito con interesse le modalità organizzative dei Fridays for Future, la mobilitazione mondiale promossa dall’attivista Greta Thunberg sul cambiamento climatico. E’ stato impressionate vedere come un’idea, se comunicata nel modo giusto, con sincerità, chiarezza e convinzione, possa coinvolgere così tante persone. Probabilmente Greta non si aspettava tutto questo quando ha iniziato. E’ stato così anche per le Social street. ...

C'è stato un Royal Wedding che (Forse) ti sei perso - ma il principe Harry era presente : Meghan Markle è rimasta a casa con Archie