Fiat 500 | aspettando il 4 luglio…

Motori – Fiat : la famiglia 500 batte ogni record di vendite [GALLERY] : Per Fiat è l’ennesimo record di questa straordinaria gamma – composta dai modelli 500, 500L e 500X, che cresce ed evolve continuamente Una nuova ed esclusiva Fiat 500C Star taglia il traguardo di tre milioni di vendite in Europa della famiglia 500, l’ennesimo record per una gamma vincente che ha conquistato il pubblico con l’iconica 500, l’auto urbana per chi ricerca stile e mobilità; la versatile 500L, ...

Fiat a Parco Valentino 2019 con il concept Centoventi - 500X 120° e Tipo Sport : In esposizione l'avveniristico concept Centoventi, la proposta Fiat per la mobilità elettrica democratica del futuro...

Fiat 500 spider e coupè : progetti in rete - ecco come saranno : Fiat 500 spider e coupè: progetti in rete, ecco come saranno FCA cerca nuove strategie per competere con la sempre più ferrata concorrenza. ecco che, potrebbero, in questi mesi, essere sviluppati i progetti che in queste ore stanno circolando in rete. Parliamo di alcuni render che raffigurano due versioni di 500, una variante spider e una variante coupè. Ma quanto c’è di vero in questi progetti? E, infine, quali caratteristiche ...

Suv compatte - Volkswagen T-Roc vs Fiat 500X vs Jeep Renegade : Le Suv compatte sono le auto del momento e basta guardarsi intorno per capirlo. Volendo essere più scientifici, si può dare unocchiata anche ai numeri di vendita per scoprire che alcuni di questi battono persino le utilitarie. Volkswagen T-Roc, Fiat 500X e Jeep Renegade, per esempio, occupano stabilmente un posto nella top ten assoluta del mercato. E non sono tra le più economiche. I prezzi partono da circa 23.000 euro per lamericana e per la ...

Hertz - A noleggio la spiaggina Fiat 500 Jolly Icon-e : Bilanci in decisa crescita per il segmento top di Hertz: nel 2018 Selezione Italia, il ramo della società di noleggio che strizza locchio alle vetture di fascia alta prodotte nel nostro Paese (in catalogo Maserati, Alfa Giulia, 4C e Stelvio, Abarth) ha raddoppiato i volumi. "Un segnale incoraggiante - spiega Massimiliano Archiapatti, ad e direttore generale di Hertz Italia - che ci ha spinti a proseguire sulla strada del lusso. Nasce così ...

Fiat 500X da record : prodotta la 500millesima unità : Oggi nello stabilimento di Melfi è stata prodotta la Fiat 500X numero 500.000: il nuovo primato certifica il successo del modello che, fin dal lancio nel 2014, è sempre stata leader nel segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa. L’esemplare da record è stato prodotto nella versione 120° ed è equipaggiato con la […] L'articolo Fiat 500X da record: prodotta la 500millesima unità sembra essere il primo su ...

FCA What's Behind - Fiat 500X e Jeep Renegade protagoniste nel secondo episodio - VIDEO : Il gruppo FCA ha pubblicato un nuovo VIDEO della serie dedicata ai collaudi dei propri modelli. Dopo il primo ambientato ad Arjeplog, nella Svezia settentrionale, il secondo episodio di FCA Whats Behind è stato girato nei dintorni di Upington, una delle più torride città del Sudafrica. protagoniste dei test sono tre Jeep - una Renegade, una Wrangler e una Cherokee e un esemplare di Fiat 500X. Camuffate sotto il sole. Lobiettivo della campagna è ...

Fiat 500 Jolly Icon-e - Con Garage Italia la spiaggina diventa elettrica : L'elettrificazione arriva anche nell'atelier di personalizzazione creato da Lapo Elkann, Garage Italia, che presenta Icon-e, un nuovo progetto che punta a restaurare modelli del passato trasformandoli in elettrici. Il primo modello della nuova serie di vetture a emissioni zero è basato su una Fiat 500 Jolly, una spiaggina costruita a partire dalla fine degli anni cinquanta dalla carrozzeria Ghia. Il bicilindrico lascia spazio all'elettrico. ...

Fiat 500 Star e Rockstar : design e interni delle nuove versioni al debutto : Fiat 500 Star e RockStar: design e interni delle nuove versioni al debutto In Europa continua a fare il bello e cattivo tempo, con le sue vendite che rompono ogni record. Dopo il ritorno (ci sono voluti ben 12 anni) la 500 di casa Fiat è raggiante, dinamica, tecnologica ma anche raffinita. La FCA prepara due nuove versioni, le quali debutteranno a breve. Star e RockStar, questi i due nomi, cambiano design e interni. Grinta e raffinatezza, le ...

Raduno Fiat 500 Club Italia a Bisceglie : il 18 e 19 maggio : Terzo Meeting Internazionale del Sud di Italia. Raduno del Fiat 500 Club Italia a Biscegli, il 18 e 19 maggio