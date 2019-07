F1 | Gp Austria | Verstappen batte Leclerc tra ruotate | polemiche e fake news

Verstappen vince il Gp d'Austria - Leclerc secondo. Ferrari - altra beffa dei giudici : Prima vittoria per la Red Bull in questo Mondiale di F1. Max Verstappen dopo una gara in recupero beffa nel finale la Ferrari di Charles Leclerc e vince il Gp d'Austria. La Fia ha...

F1 - Sebastian Vettel penalizzato in Canada - Max Verstappen graziato in Austria. Due pesi e due misure o regolamento poco chiaro? : E dopo 4 ore circa di attese la sentenza è arrivata: nessuna sanzione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vittoria del GP d’Austria (nona prova del Mondiale 2019 di F1) per lui e secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc. Il contatto del penultimo giro della corsa a Spielberg, dopo una lunga riunione dei Commissari, ha portato a questa decisione. Un pomeriggio in cui è accaduto di tutto, non solo per una gara ricca di ...

Austria : confermata la vittoria di Verstappen - incidente di gara : Tre ore di attesa e poi “No further action“. Questa la decisione dei commissari FIA del GP d’Austria che hanno confermato la vittoria di Max Verstappen, dopo aver visionato i video del duello duro tra lui e Charles Leclerc, culminato nel ruota a ruota alla curva 3 nel penultimo giro, con il pilota Red Bull […] L'articolo Austria: confermata la vittoria di Verstappen, incidente di gara sembra essere il primo su ...

Mattia Binotto F1 - GP Austria 2019 : “Nessuna penalità a Verstappen? Decisione scorretta! Voltiamo pagina” : Max Verstappen non è stato penalizzato e ha dunque vinto il GP d’Austria 2019, il suo sorpasso su Charles Leclerc è stato ritenuto corretto e non ha subito penalizzazioni. La Ferrari sperava in una Decisione diversa da parte dei commissari di gara in modo da festeggiare il successo con Charles Leclerc ma purtroppo il verdetto non ha sorriso al Cavallino Rampante. Il general manager Mattia Binotto ha commentato la vicenda ai microfoni di ...

F1 - GP Austria 2019 : ordine di arrivo ufficiale - nessuna penalità a Verstappen. Cosa cambia? Leclerc secondo - Vettel 4° : Max Verstappen è ufficialmente il vincitore del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 andata oggi in scena a Spielberg. I commissari di gara hanno infatti deciso di infliggere una penalità all’olandese dopo il discusso sorpasso su Charles Leclerc a tre giri dal termine, l’episodio è finito under-investigation ed è stato esaminato a lungo ma non sono stati presi provvedimenti. Il pilota della Red Bull festeggia così il ...

F.1 - GP d'Austria<br> - Verstappen vince al Red Bull Ring : Finale al cardiopalma a Spielberg: Max Verstappen ha tagliato per primo il traguardo della gara di casa al Red Bull Ring, ma l'olandese è finito sotto inchiesta per essere arrivato al contatto con la Ferrari di Leclerc nel corso del penultimo giro, quando ha sferrato l'attacco decisivo che lo ha portato alla vittoria. L'episodio ha tenuto tutti sulle spine per oltre tre ore, fino alla decisione finale degli steward di non penalizzare l'olandese ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Austria 2019 : “Verstappen non è stato sportivo” : Charles Leclerc mastica amaro dopo la vittoria del Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno che gli è stata soffiata da Max Verstappen. Il contatto in curva 3 nel corso del 67esimo giro proprio non è andato già al monegasco della Ferrari che, nelle interviste post-gara non le manda a dire all’olandese reo, a suo dire, di mancanza di sportività nel momento dell’attacco. Mentre ancora la decisione della direzione gara non è stata ...

Leclerc : missione quasi compiuta in Austria. Vince Verstappen : Per gran parte di questa domenica di Formula 1 austriaca, in molti hanno pensato e desiderato che fosse finalmente arrivato il giorno giusto per la riscossa di Leclerc. Quest'anno...