Disoccupazione,Istat: ai mimini da 2012

A maggio il tasso disi è attestato al 9,9%, in calo dello 0,2% rispetto ad aprile. E' il valore più basso da febbraio: per la prima volta da più di 7 anni perde la doppia cifra. Così l'. Lagiovanile(15-24enni)è al 30,5%, in calo dello 0,7% su aprile. Il tasso di occupazione sale al 59,0%, +67.000 unità su aprile e +92.000 su maggio 2018. E' il valore più alto dall'inizio delle serie storiche, cioè dal 1977. Il numero degli occupati ha raggiunto quota 23 milioni 387.000 unità.(Di lunedì 1 luglio 2019)