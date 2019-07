AVSimulation e ANSYS accelerano lo sviluppo di sistemi di guida autonomi e sicuri

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) I veicolidi nuova generazione potranno essere progettati in modo più rapido, sicuro ed economico grazie a un’alleanza strategica tra. La collaborazione porterà all’integrazione della rivoluzionaria tecnologia di simulazione dicon le soluzioni immersive di simulazione dellaautonoma di, rendendo più veloce la realizzazione di veicolida parte delle case automobilistiche. Il rispetto dei rigorosi standard di sicurezza per laautonoma richiede la certezza che tutte le complesse interazioni tra il veicolo autonomo e l’ambiente circostante, il traffico e le condizioni atmosferiche possano essere testate in milioni di scenari. Per realizzare fisicamente tutti i test necessari sarebbe necessario effettuare prove su strada per miliardi di chilometri con prototipi, il che comporterebbe decenni die costi ...