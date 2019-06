The Legend of Zelda | Breath of the Wild | grazie a un glitch è possibile esplorare il

eurogamer

(Di domenica 30 giugno 2019) Vi siete mai chiesti quali segreti siano nascosti nel mondo subacqueo di Theofof the? Se la risposta è sì, sarete felici di sapere che ora potrete esplorarlo in lungo e in largo.Come riporta Eurogamern.net, un giocatore giapponese ha infatti scoperto unche permette di scoprire le meraviglie dei fondali marini dell'acclamato titolo per Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Come era lecito aspettarsi, il trucco è stato emulato da tantissimi altri giocatori, che hanno poi postato le loro avventure subacquee in rete.Come ènotare nei filmati sottostanti, il mondo sommerso diof theè sorprendentemente vivo e vanta una ricca varietà di flora e fauna. Tra l'altro il livello di dettagli è sorprendentemente elevato considerando che di fatto si tratta di porzioni del mondo di gioco inaccessibili se non tramite. Un vero peccato.Leggi ...

