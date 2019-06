Storia e successo dei pastéis de nata

Caldo sconvolgente sulle Alpi : +44°C a Merano - +40°C a Bolzano e Aosta - +39°C a Torino. Non era mai successo nella Storia [LIVE] : L’ondata di Caldo africano che sta colpendo il Nord Italia sta vivendo le sue ore “clou”, come ampiamente previsto nei precedenti bollettini. L’area Alpina e la pianura Padana, oltre alla Toscana e al Lazio, stanno vivendo una delle giornate più calde della loro storia. Addirittura sulle Alpi, a Torino e in buona parte di Piemonte ed Emilia, mai era successo che facesse così Caldo da quando esistono i rilevamenti ...

La Corrida : Storia e curiosità del programma portato al successo da Corrado : Corrado a La Corrida La Corrida torna su Canale5! A poche settimane dalla chiusura dell’ultima edizione in onda su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, lo storico programma con protagonisti i “dilettanti allo sbaraglio” riappare eccezionalmente questa sera alle 21,10 circa sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset per omaggiare, a 20 anni esatti dalla morte, l’indimenticato Corrado. Autore e conduttore di quello che a ...

Barcellona - le verità di Piqué : “il ko di Liverpool resterà nella Storia - vi spiego cosa ci è successo” : Il difensore del Barcellona ha parlato della stagione in corso alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Valencia La Liga in tasca e la finale di Coppa del Re da giocare domani sera, completando un doblete che renderebbe positiva la stagione. L’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Liverpool brucia ancora, considerando il 3-0 del Camp Nou ribaltato poi con il poker di Anfield. Pique – ...

Lazio - Correa fondamentale per il successo in Coppa Italia : “siamo nella Storia del club” : Lazio, Joaquín Correa è andato in rete questa sera, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia del club biancoceleste “E’ una grandissima soddisfazione, ha significato tantissimo questa Coppa, ce lo meritavamo e siamo felici“. Lo ha detto il fantasista della Lazio, Joaquín Correa, alla Rai, dopo il successo per 2-0 sull’Atalanta nella finale di Coppa Italia. “Coppa ed Europa League il prossimo anno è ...

Moto3 - Paolo Simoncelli : «Primo successo Sic58 - a Jerez un po' di Storia» : Paolo Simoncelli, fondatore del team di Moto3 Sic58 Squadra Corse dedicato al figlio Marco, ai microfoni di Sky Sport, commenta la doppietta della squadra a Jerez de la Frontera firmata da Niccolò ...