Sea Watch, blitz solidali in vari porti

Si moltiplicano le iniziative in solidarietà con Carola Rackete,la comandante della Seaarrestata dopo aver fatto sbarcare 40 migranti a Lampedusa. A La Spezia,flash mob in mare: un gruppo di attivisti ha fatto irruzione nel porto a bordo di una zattera, con lo slogan "Nochiusi,no all'indifferenza". Manifestazioni analoghe si sono svolte in contemporanea in altriitaliani. Alla protesta hanno aderito diversi musicisti, attori, personaggi tv e Gino Strada di Emergency.(Di domenica 30 giugno 2019)