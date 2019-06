Ponte Morandi - commissione Mit su revoca concessioni ad Aspi : “Mancata restituzione del bene è grave inadempienza” : Una strada per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia c’è: sta nel fatto che il crollo del Ponte Morandi ha comportato “la mancata restituzione di un bene” che la società doveva custodire e restituire integro. Questo, per la commissione di giuristi del ministero delle Infrastrutture, è il “grave inadempimento” che potrebbe permettere la revoca unilaterale. Le indiscrezioni sono riportate da una ...

Ponte Morandi - l'ingegnere : "Doveva esplodere nel 2003 - ma poi...". Come si è arrivati alla strage di Genova : Danilo Coppe è l'ingegnere fra i massimi esperti internazionali di esplosivi che ha curato il progetto della demolizione del Ponte Morandi. "Nel 2003 mi avevano chiesto un progetto per demolire il Morandi, feci un preventivo, ma non se ne fece nulla. Mi chiamarono non perché il Ponte fosse instabile

Addio Ponte Morandi : Addio Ponte Morandi – da Il Fatto Quotidiano #PonteMorandi #toninelli#Morandi #autostrade #benetton #m5s #cartoon #satira #natangelo L'articolo Addio Ponte Morandi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Morandi - rientrano a casa gli sfollati : A Genova sono tornati nelle loro case in tarda serata le circa 3.300 persone che erano state costrette ad allontanarsi a causa delle operazioni di demolizione delle pile 10 e 11 del Ponte Morandi. Ieri mattina la spettacolare esplosione controllata che ha fatto collassare i resti del viadotto. (Lapresse) Redazione ?

Autostrade - Toninelli : “Da parere tecnico emerge grave inadempimento nella manutenzione del Ponte Morandi” : “Si evince un grave inadempimento da parte del concessionario Autostrade per l’Italia” per quanto riguarda la manutenzione del Ponte Morandi. Il giorno dopo la demolizione di quel che restava del viadotto Polcevera e lo scontro continuo tra il M5s e Atlantia, il gruppo proprietario di Aspi, il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rende noto un primo risultato di quanto ha elaborato la commissione tecnica di esperti in supporto ...

Ponte Morandi : nel 2003 Autostrade voleva abbatterlo per i costi di manutenzione : L’idea di abbattere il Ponte Morandi utilizzando l’esplosivo era già passata per la testa ad Autostrade. Nel 2003. Lo dichiara Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, la ditta che ieri ha demolito ciò che restava del Ponte Morandi. Oggi Repubblica e Il Fatto Quotidiano raccontano l’episodio e le dichiarazioni di Coppe. In realtà già diverse settimane fa entrambi i quotidiani davano notizia di questa ...

M5S attacca Rainews24 : Di Maio tagliato dalle inquadrature nella diretta dal Ponte Morandi : Dal Movimento 5 Stelle arrivano dure accuse nei confronti della Rai e, in particolare, della diretta trasmessa su Rainews24 dell'abbattimento del Ponte Morandi. A detta dei pentastellati sarebbe stata evidente la volontà di tagliare il Ministro Di Maio da quasi tutte le inquadrature, facendo risaltare invece soltanto gli altri politici e rendendo la sensazione che il M5S non fosse presente. Rainews24 ha fatto però pervenire la propria risposta, ...

Ponte Morandi - ecco come è esploso : 4 fasi per la demolizione controllata : Ci sono voluti poco meno di sei secondi in tutto. Poi, in una nuvola sporca di fango e detriti, le pile 10 e 11 ancora intatte del Ponte Morandi a Genova si sono inginocchiate alla potenza di...

Ponte Morandi - l'idea di Piano corsa di dieci mesi per la rinascita di Genova : L'architetto: "Sarà un Ponte bello. Semplice, ma non banale. Un Ponte di acciaio, sicuro e durevole"

Genova - Completata la demolizione del Ponte Morandi : I piloni 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova non esistono più, ora sono solo un cumulo di macerie. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, sono stati abbattuti grazie a un complesso programma di detonazione programmato dall'esplosivista Danilo Coppe. Due le tipologie di dinamite utilizzate: una normalmente impiegata in ambito civile e fornita dalla società spagnola Maxam, laltra, in dotazione allEsercito, dalla potenza maggiorata e in grado ...

Così Genova dice addio al Ponte MorandiEsplosivista : dovevo demolirlo nel 2003 : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Bucci: "Alle 17 primo check, alle 21 decideremo sul rientro"

Ponte Morandi demolito : video esplosione/ Come sarà il nuovo 'semplice ma non banale' : Il video dell'esplosione del Ponte Morandi di Genova: oggi demolite le pile 10 e 11. Ecco Come sarà la nuova costruzione secondo Renzo Piano.

Ponte Morandi - M5S contro Rainews24 : “Di Maio oscurato”. Il cdr : “La notizia era demolizione - non passerella dei politici” : “La Rai oscura il Movimento 5 Stelle”, si legge nel primo piano del Blog delle Stelle. Il casus belli è la diretta di Rainews24 da Genova, in occasione della demolizione del Ponte Morandi: secondo i 5 stelle il vicepremier Luigi Di Maio è stato tagliato fuori dalle inquadrature. E il dibattito va anche oltre il blog: il senatore Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato che “nel punto ...