Perché dobbiamo essere fieri delle azzurre mondiali

(Di domenica 30 giugno 2019) L'avventuraragazzein Francia è finita a i quarti di finale. Lesono state sconfotte per 2-0 dall'Olanda, campione d'Europa in carica, e formazione di maggiore esperienza e fisicità. I gol di Vivianne Miedema al 70' e Stefanie van der Gragt, dieci minuti dopo, non hanno però potuto scalfire l'impresache hanno giocato una rassegna al massimoloro possibilità togliendosi la grande soddisfazione di entrare tra le prime otto formazioni del mondo e facendo registrare un boom di ascolti in televisione e di seguaci sui social. Orgoglio per leuscite "a testa alta" ma anche la speranza che ora la strada verso il professionismo per il calcio femminile in Italia sia stata spianata: così la ct Milena Bertolini ha commentato l'eliminazione ai quarti neicontro l'Olanda guardando al futuro. ...

