MotoGP | GP Olanda 2019 | Ducati trafitta dal caldo GP19 in crisi di gomme | Mondiale

MotoGP - GP Olanda 2019 : Valentino Rossi e il periodo più nero della carriera. Terza caduta di fila nel giorno del trionfo del compagno di squadra… : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, il Dottore è infatti reduce da tre cadute consecutive e non vince una gara da esattamente due anni, dal GP d’Olanda 2017. Numeri non idonei al talento indiscusso del fuoriclasse di Tavullia che fatica a trovare la luce fuori dal tunnel. La stagione sembrava incominciata bene con i secondi posti in Argentina e ad Austin, poi progressivamente si è spento e ...

VIDEO GP Olanda 2019 MotoGP : il sorpasso di Marc Marquez su Fabio Quartararo vale il secondo posto! : Uno dei sorpassi più belli della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP è stato quello con cui lo spagnolo Marc Marquez ha soffiato il secondo posto al transalpino Fabio Quartararo, il quale, nonostante un braccio dolorante, è riuscito a salire comunque il gradino più basso del podio. IL sorpasso DI Marquez SU Quartararo NELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo GP Olanda 2019 : “Ringrazio tutti - il braccio mi fa male e ora devo riposare” : Terzo gradino del podio più che soddisfacente per Fabio Quartararo al termine del GP d’Olanda 2019 di MotoGP corso ad Assen; il transalpino è partito dalla pole position ma nulla ha potuto contro lo strapotere dimostrato da Maverick Viñales e dal sempre presente Marc Marquez durante la corsa, anche per via del recente intervento al braccio che su una pista fisicamente devastante come quella della Drenthe ha lasciato qualche strascico sulla ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : analisi della gara. Maverick Vinales - una liberazione. Ducati a picco e Mondiale in mano a Marquez : Il GP d’Olanda 2019 della MotoGP sarà ricordata come quella della rinascita di Maverick Viñales che dopo i numerosi episodi sfortunati in cui è stato coinvolto nella prima parte di questa stagione ritrova un successo che non arrivava dal GP d’Australia dell’anno scorso e lo fa in modo estremamente convincente, dimostrando di aver ritrovato estrema fiducia di guida nella sua Yamaha. Il ventiquattrenne di Figueres ha cominciato a ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Che peccato la caduta - stavo recuperando” : Valentino Rossi visibilmente amareggiato dopo il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è caduto nelle battute iniziai della gara e ha così dovuto dire addio al sogno di rimontare dalla 14esima posizione dopo delle pessime qualifiche, l’alfiere della Yamaha ha provato a superara Nakagami in curva 8 ma è entrato troppo forte e ha perso l’anteriore volando così nella ghiaia. Si tratta della terza caduta ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Mi si è chiuso l’anteriore e sono caduto. Stavo andando forte” : Valentino Rossi ha concluso il GP d’Olanda 2019 con una caduta, il Dottore è volato nella ghiaia nelle prime battute di gara ed è così finito a terra per la terza volta consecutiva dopo l’errore del Mugello e lo strike generato da Jorge Lorenzo a Barcellona. L‘alfiere della Yamaha stava cercando di rimontare dal 14esimo posto, il suo scatto dalla griglia di partenza era sembrato discreto e stava risalendo per cercare di andare ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sto vivendo un sogno - che bello vincere con Yamaha” : È un Maverick Viñales raggiante quello che si presenta ai microfoni della stampa al termine del GP d’Olanda 2019, ottavo appuntamento stagionale del Motomondiale, e non poteva essere altrimenti. Il centauro della Yamaha M1 si è costruito con grande merito il successo fin dal venerdì e conferma, dopo molti episodi sfortunati, che quando il feeling con la sua moto è alto riesce ancora a essere tra i piloti più devastanti dell’intero ...

VIDEO MotoGP - GP Olanda 2019 : highlights e sintesi. Valentino Rossi cade - Dovizioso 4° - vince Vinales : Ad Assen è andato in scena un appassionante GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è rivelata estremamente avvincente ed emozionante. Maverick Vinales ha vinto al termine di una bella sfida con Marc Marquez e Fabio Quartararo, i tre sono progressivamente scappati via e si sono giocati il successo prima che lo spagnolo della Yamaha allungasse negli ultimi giri involandosi verso il primo successo stagionale regalando così un ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Olanda 2019 : “Contento del lavoro fatto - ringrazio il team. Voglio far riposare il braccio” : Il gradino più basso del podio al termine della gara della MotoGP nel GP d’Olanda è di Fabio Quartararo, centauro della Yamaha Petronas. Il francese tra l’altro ha da poco subito un intervento al braccio, dunque assume ancor più valore quanto fatto dal transalpino ad Assen. Queste le sue impressioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport a caldo subito dopo essere rientrato ai box a fine corsa: “E’ stato difficile ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sto vivendo un sogno - finalmente un successo per la Yamaha” : Prima vittoria stagionale per la Yamaha e per Maverick Viñales, autore di una gara straordinaria in cui è riuscito a staccare un avversario dopo l’altro per poi arrivare in solitaria al traguardo del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota iberico è stato il più costante ad alti livelli nell’arco di tutto il fine settimana ed ha poi confermato le aspettative in gara nonostante alcune ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “E’ come una vittoria per me - il nostro vantaggio continua a crescere” : Marc Marquez non è riuscito a centrare la seconda vittoria consecutiva nel GP d’Olanda 2019 di MotoGP, dovendosi arrendere solo allo strapotere di Maverick Viñales che per tutto il weekend ha indossato il mantello da supereroe ritrovandosi velocissimo e non commettendo alcuna sbavatura. Per il Cabroncito alla fine però il secondo posto odierno diventa l’ennesimo risultato positivo in termini di classifica, una felicità espressa ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e classifica gara. Vinales in trionfo - Dovizioso 4° - Valentino Rossi cade : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena ad Assen. Il centauro della Yamaha ha avuto la meglio su Marc Marquez al termine di un bel duello e ha conquistato il primo successo stagionale ma può festeggiare anche lo spagnolo della Honda che allunga ulteriormente in classifica generale visto che Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto alle spalle di Fabio Quartararo e ...

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP : Il pilota spagnolo Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP, ottava gara del Motomondiale. Sul circuito van Drenthe di Assen, lo spagnolo della Yamaha ha concluso davanti a Marc Marquez e a Fabio Quartararo, partito dalla pole position. Per Viñales

MotoGP : Vinales trionfa nel Gp d'Olanda : 14.48 Maverick Vinales (Yamaha) si aggiudica il Gp di Olanda.Lo spagnolo,al 22° successo in carriera (5° in MotoGp) precede il connazionale Marc Marquez (Honda) e il debuttante francese Quartararo.Dovizioso chiude quarto, davanti a Morbidelli e Petrucci. Quartararo,partito in pole,viene passato da Rins che poi al 3° giro cade e si ritira.Al 6°giro Rossi,nel tentativo di recuperare dalle retrovie,scivola e finisce nella ghiaia.In testa si ...