Formula 1 | colpo di scena nella griglia di partenza del Gp d’Austria | Hamilton partirà

(Di domenica 30 giugno 2019) Laufficiale diramata ieri dalla1 ha presentatoin quarta posizione, ecco spiegato il motivo Lewisscatterà dalla quarta casella delladidel Gp d’Austria, nonostante le tre posizioni di penalità applicate dopo il secondo posto ottenuto al termine delle qualifiche. Photo4/LaPresse Una sorpresa che ha spiazzato un po’ tutti, ma spiegata dalla FIA facendo riferimento alla sanzione inflitta a Magnussen per aver sostituito il cambio. Scalando il danese in decima posizione ein quinta, resta vuota la seconda casella del britannico, che fa dunque scalare di una posizione i piloti alle spalle, portando Lewis sulla quarta piazzola. Questa la spiegazione di Will Buxton, autorevole giornalista britannico che lavora per Liberty Media: “in passato le penalità si applicavano una per una, nell’ordine in cui ...

