Allarme governo | ora è in minoranza La fiducia scende sotto il 50%

(Di domenica 30 giugno 2019) Crolla il consenso per il. E, per la prima volta,al didel cinquanta per cento. Un segnale che mette ancor più in fibrillazione Lega e M5s che oltre a convivere con i problemi interni ai rispettivi partiti, ora devono pensare anche ai loro elettori che cominciano a dare segnali di insofferenza nei confronti di un esecutivo che, puntualmente, non fa mancare la rissa e, allo stesso tempo, non fa intravedere alcun segnale di crescita.Uno scenario che riporta l'attenzione alla data del 20 luglio, deadline dopo di che non ci saranno più i tempi tecnici per un voto a settembre, ovvero l’ultima finestra utile per delle elezioni anticipate in questo 2019. Da qui, eloquenti le affermazioni dell'ultima ora di Giancarlo Giorgetti: “L'auspicio è che nelle prossime settimane si faccia chiarezza per capire cosa deve fare l'esecutivo". Spazzando ogni dubbio su un eventuale ...

