Ravenna | auto si scontra con trattore | 3 morti

(Di sabato 29 giugno 2019) Tre persone sono rimaste uccise oggi pomeriggio a Glorie di Mezzano, alle porte di, quando un'mobile si èta con uncon rimorchio che stava procedendo in direzione contraria lungo la via Reale all’incrocio con via Ferrovia.È accaduto poco dopo le 15 di oggi. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dellerità, che hanno confermato il decesso delle tre persone che si trovavano a bordo del veicolo. Le vittime, lo riferisce la stampa locale, sarebbero un uomo e una coppia di ragazzi di cui non è stata resa nota l'identità.Illesa la persona che si trovava alla guida del, sotto shock dopo la tragedia. Incidente a bus di turisti sull'isola di Madeira: isalgono a 29 (VIDEO) Le ultime notizie sull'incidente al bus di turisti tedeschi sull'isola di Madeira, in Portogallo: isalgono a ...

