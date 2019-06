Lenovo Z6 con Snapdragon 730 | prezzo | quando esce e caratteristiche

Lenovo Z6 appare su Geekbench con 8 GB di RAM - Android 9 Pie e altre caratteristiche interessanti : Oggi, lo smartphone con codice L78121 è apparso su Geekbench rivelando alcune delle sue caratteristiche chiave, tra le quali il processore octa-core con clock a 1.8 GHz, il quantitativo di RAM pari a 8 GB e il sistema operativo preinstallato che sarà Android 9 Pie. Il dispositivo potrebbe essere Lenovo Z6 e ha ottenuto i punteggi di 2538 e 6100 nei rispettivi test single-core e multi-core. L'articolo Lenovo Z6 appare su Geekbench con 8 GB di ...

Lenovo si conferma il più grande fornitore al mondo di sistemi di calcolo TOP500 : Lenovo resta il n.1 nella classifica mondiale dei supercomputer top 500 con 173 sistemi installati nel mondo. Il colosso cinese di informatica ha allungato le distanze dall’ultimo rilevamento di novembre: sono più di 100 i sistemi che separano Lenovo dagli inseguitori. Il...

Google Assistant migliora la sveglia di Lenovo Smart Clock con nuovi accorgimenti : Con l'obbiettivo di creare una sveglia più piacevole e per aiutare a gestire le attività mattutine e serali, Google ha collaborato con Lenovo per migliorare l'efficacia del dispositivo Lenovo Smart Clock. Oltre alle numerose funzionalità offerte dal supporto a Google Assistant, lo Smart Clock include alcuni nuovi accorgimenti per aiutare l'utente a riposare e a iniziare la giornata nel migliore dei modi. L'articolo Google Assistant migliora la ...

Project Limitless è il primo PC 5G al mondo - lo producono Lenovo e Qualcomm : In occasione del Computex 2019 in corso a Taipei, Lenovo e Qualcomm hanno presentato ufficialmente il primo PC 5G al mondo. Il nome, Project Limitless, è quello della collaborazione pluriennale che ha portato i due produttori a sviluppare questa soluzione, volta a permettere a tutti di essere sempre connessi a Internet con il PC, anche in mancanza di una rete Wi-Fi. La connettività è analoga a quella dello smartphone, il vantaggio è di fruire ...

Lenovo Z6 Lite è ufficiale con Snapdragon 710 e zoom ibrido 8X : Lenovo ha annunciato ufficialmente il nuovo mediogamma Lenovo Z6 Lite, con Snapdragon 710, tripla fotocamera posteriore e uno zoom ibrido 8X. L'articolo Lenovo Z6 Lite è ufficiale con Snapdragon 710 e zoom ibrido 8X proviene da TuttoAndroid.

Non solo smartphone : Lenovo - ecco il notebook con display pieghevole : La soluzione 'foldable' ora anche per portatili. Il prototipo presentato a Orlando, in Florida. In vendita dal 2020, ha un display da 13,3 pollici single OLED 2K in grado di piegarsi a metà riducendo l’ingombro del 50%

Lenovo svela il primo notebook con schermo pieghevole - esordirà il prossimo anno : Gli smartphone pieghevoli non sono ancora in commercio, ma hanno già suscitato grandissimo interesse, perché non pensare direttamente a un computer pieghevole? Lenovo, primo produttore mondiale di PC, ha presentato un prototipo alla conferenza Accelerate 2019 che è in corso in Florida. Fino a un momento non meglio precisato del 2020 non sarà pronto per entrare nella famiglia dei ThinkPad X1, ma i giornalisti della stampa statunitense hanno ...

Altro che smartphone - da Lenovo il notebook con lo schermo pieghevole : (Foto: Lenovo) Nel 2020 Lenovo potrebbe presentare il primo modello di portatile con schermo pieghevole che andrebbe a comporre una nuova interessante variante nel catalogo della premiata gamma ThinkPad X1. Alla recente e massiccia presentazione dei nuovi dispositivi della marca cinese si è visto dunque anche un concept di notebook contraddistinto da uno schermo flessibile in grado di piegarsi e chiudersi a libro. Sarebbe senza dubbio una nuova ...