Formula 1 – Nico Hulkenberg passa al motore Spec B | 5 posti di penalità in griglia

Formula 1 – Stoccata di Hamilton alla Ferrari - il britannico pungente : “nel mio team tutti concentrati…” : Lewis Hamilton ed i giochi psicologici: frecciatina del britannico alla Ferrari e Sebastian Vettel 86ª pole position di Lewis Hamilton oggi al Paul Ricard: il britannico della Mercedes ha conquistato il primo posto nelle qualifiche del Gp di Francia, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas ed il Ferrarista Charles Leclerc. Sabato amaro per Vettel in Francia: il pilota tedesco del team di Maranello non è riuscito a ...

Formula 1 – Lewis Hamilton beffato da Vettel a Montreal : il post social del britannico è da applausi : Lewis Hamilton, i ringraziamenti al team ed i complimenti a Vettel: il post social del britannico al termine delle qualifiche del Gp del Canada Sono andate in scena ieri le qualifiche del Gp del Canada di Formula 1. I piloti sono scesi in pista a Montreal a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza e finalmente un ottimo Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso conquistando la pole position, davanti a Lewis Hamilton e Charles ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si pone limiti : sorprendente ammissione del britannico sul suo futuro : Il pilota della Mercedes aveva rilasciato lo scorso inverno un’intervista a David Letterman, andata in onda solo in questi giorni: il contenuto è sorprendente Il ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1 è lontano, il campione britannico infatti ha intenzione di correre fino a 38. A rivelarlo è lo stesso pilota campione del mondo nel corso di un’intervista al David Letterman Show, registrata lo scorso inverno ma mandata in onda ...

Formula 1 – Leclerc calciatore per una notte - il ferrarista autoironico sui social : “forse è meglio se…” : Leclerc autoironico sui social dopo la partita del cuore: le parole del monegasco poco prima della differita dell’evento all’Allianz Stadium di Torino Si è disputata lunedì sera, all’Allianz Stadium di Torino, sotto la pioggia, la Partita del Cuore 2019. In campo sono scesi anche i piloti Ferrari, Leclerc e Vettel, in squadra con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Totti e Pirlo. Il giovane monegasco, che spesso ...

Formula 1 - l’ex compagno di Niki Lauda distrugge Hamilton : parole di fuoco contro il britannico : L’ex compagno di Niki Lauda John Watson ha attaccato duramente Hamilton per non essersi presentato in conferenza stampa a Montecarlo L’assenza di Lewis Hamilton in conferenza stampa a Montecarlo non è piaciuta a John Watson, ex compagno di Niki Lauda per 45 Gran Premi tra il 1978 e il 1983. LaPresse/Photo4 Interrogato dal Daily Mail, il britannico non ha gradito il comportamento dell’attuale campione del mondo, ...

La Formula 1 dice addio a Lauda - la lettera di Nico Rosberg è commovente : “caro Niki…” : Nico Rosberg saluta Niki Lauda con un commovente post sui social: le parole dell’ex pilota tedesco E’ arrivata nella notte una notizia che lascia sconcertato tutto il mondo del motorsport: Niki Lauda è morto all’età di 70 anni. Dopo una serie di problemi fisici che lo avevano costretto mesi fa a ricoverarsi, l’ex pilota austriaco è è stato costretto a tornare in ospedale ieri per problemi renali in Svizzera, ma ...