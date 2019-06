Dragonfly alla scoperta di Titano | il lander-drone studierà un mondo unico

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019)è l’obiettivo scelto dNASA per il, che andrà a studiare ile ricco di composti organici della luna di Saturno. Le aspettative per questa missione – che partirà nel 2026 per giungere in orbita sunel 2034 – sono elevate:– spiega Global Science – volerà verso diverse destinazioniricerca di composti chimici prebiotici su, simili a quelli terrestri.è il primo veicolo del genere costruito dNASA che volerà su un altro pianeta sfruttando l’atmosfera densa diper raggiungere obiettivi differenti. La durata operativa della missione è di poco più di due anni, durante i qualiesplorerà i paesaggi della luna: dai crateri da impatto, ai laghi di idrocarburi, studiando le proprietà atmosferiche die l’oceano situato nelle sue profondità,ricerca di vita passata o ...

