repubblica

(Di venerdì 28 giugno 2019) Siamo volati a Londra per incontrare Phil Harrison, vice presidente di Big G, e provare con mano il nuovo servizio. Più ombre che le luci e i paragoni con Netflix sono (per ora) fuorvianti.come è andata

Notiziedi_it : Videogame in streaming. Ecco Stadia: la realtà dietro il progetto di Google - imedegha : Bonde is on fire! Se volete un po' di coaching o consigli utili su #underlords venite a trovarci su #twitch digitan… - AurelioMarsella : Finalmente siamo all'end game!! #thedivision2 #ubisoft #gdr #videogame #live #twitchitalia #streaming #XboxOneX -