Sul Montacarichi di Dard non salgono gli innocenti

(Di venerdì 28 giugno 2019) Daniele Abbiati L'incontro casuale fra due vite alla deriva, un segreto inconfessabile. E un perfetto meccanismo narrativo Nessun plagio, per carità, soltanto una coincidenza, una piacevole coincidenza. Nel 1956 Noël Calef, scrittore nato in Bulgaria, ma francese a tutti gli effetti (compreso quello, pessimo, di essere internato a Drancy durante la Seconda guerra mondiale e poi deportato in Italia), pubblica da Fayard uno dei suoi sei romanzi polizieschi, Ascenseur pour l'échafaud, cioè Ascensore per il patibolo, che due anni dopo Louis Malle porterà alla gloria adattandolo per il cinema nel suo primo lungometraggio omonimo, fra gli iniziali vagiti della Nouvelle Vague. È la storia di cui due amanti, Julien e Florence, i quali pianificano l'assassinio del marito di lei, ma, come da titolo, l'ascensore diventa il mezzo per raggiungere il patibolo. E nel 1961 Frédéric, il ...

