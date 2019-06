Processo tributario telematico | le novità dal 1° luglio

leggioggi

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ilè attivo su tutto il territorio nazionale per i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal giorno 1°2019. Fino al 30 giugno 2019 anche se è attivo, le parti processuali hanno la facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi di tale procedura, la cui disciplina sostanziale è rappresentata dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Più in particolare, fino al 30 giugno 2019, gli atti e i provvedimenti del(compresi quelli relativi al procedimento adottato con l’istanza di reclamo e mediazione) ”possono essere formati con documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale” (art. 2, comma 1, del d.m. 23.12.2013, n. 163). La locuzione “” va intesa come la possibilità di utilizzazione di strumenti informatici per le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti ...

