Ora Google ti avverte se c’è troppa folla su autobus | treni e metropolitane

State tranquilli - HONOR 20 Pro Ora ha la certificazione per Google Play : Nelle scorse ore Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi Android certificati e tra di essi figura pure la versione internazionale di HONOR 20 Pro L'articolo State tranquilli, HONOR 20 Pro ora ha la certificazione per Google Play proviene da TuttoAndroid.

Si evolve ancOra Google Maps : grandi sorprese - in anteprima per alcuni : Google Maps ultimamente ha fatto faville, integrando nel proprio sistema di navigazione alcune funzionalità cardine di cui proprio non si poteva più fare a meno (ci riferiamo alla segnalazione degli autovelox fissi mobili, degli incidenti e dei rallentamenti, oltre che dell'innesto del tachimetro per il controllo della velocità del proprio veicolo in presa diretta). Non intende fermarsi qui il colosso di Mountain View: se siete guide locali di ...

WhatsApp Ora vi fa condividere lo Stato su Facebook - Instagram - Gmail - Google Foto e altri servizi : WhatsApp può contare su una nuova funzionalità dedicata allo Stato da oggi, disponibile per il momento solamente per gli utenti iscritti al programma di beta-testing e quindi con l'applicazione beta. L'articolo WhatsApp ora vi fa condividere lo Stato su Facebook, Instagram, Gmail, Google Foto e altri servizi proviene da TuttoAndroid.

Google e altre 40 aziende tech insieme per migliOrare l’Intelligenza Artificiale : Google, Facebook e decine di altre aziende tech unite nel consorzio MLPerf per il rilascio dei nuovi benchmark Inference v0.5 dedicati alla valutazione e al miglioramento dell'Intelligenza Artificiale. L'articolo Google e altre 40 aziende tech insieme per migliorare l’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Ora potete impostare la cancellazione automatica dei dati dell’account Google : Da ogi Google permette di cancellare automaticamente la cronologia delle posizioni e le attività, scegliendo fra tre diverse opzioni. L'articolo Ora potete impostare la cancellazione automatica dei dati dell’account Google proviene da TuttoAndroid.

Tripit è Ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa - che arriva sulle Android TV : Tripit integra ora il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. L'assistente di Amazon arriva anche su Android TV, a partire dai modelli Sony Bravia. L'articolo Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa, che arriva sulle Android TV proviene da TuttoAndroid.

Le chiavi di sicurezza Ora possono creare codici di sicurezza Google per l’accesso una tantum : Google ora è in grado di generare codici di sicurezza creati utilizzando le chiavi di sicurezza e utilizzabili una tantum per accedere a piattaforme legacy che non supportano direttamente le chiavi di sicurezza. Ad esempio, l'utente può aprire un browser Chrome e generare un codice di sicurezza che può essere inserito in Internet Explorer per accedere a un'applicazione web, app iOS, Safari, desktop remoti e altre applicazioni legacy che non ...

Ora Google Drive permette di lavorare offline con PDF - documenti di office e tanti altri file : G Suite beta permette ai suoi iscritti di rendere disponibile offline ogni tipo di file presente su Google Drive sia su Windows che su macOS: la funzione arriverà in futuro anche per gli utenti con account Google Drive gratuito e su Chrome OS. L'articolo Ora Google Drive permette di lavorare offline con PDF, documenti di office e tanti altri file proviene da TuttoAndroid.

La smartband di Google per monitOrare la salute potrebbe essere molto bella : Ad aprile il Google Hardware Design Studio ha realizzato un'installazione di 6.000 metri quadrati a Milano per il Salone del Mobile con un'interessante smartband L'articolo La smartband di Google per monitorare la salute potrebbe essere molto bella proviene da TuttoAndroid.

Google Earth abbraccia altri browser : Ora è disponibile per tutti quanti : Google Earth è disponibile solo per Google Chrome in quanto è stato creato utilizzando una tecnologia compatibile solo con il browser di Google. Google Earth è stato completamente riprogettato dal 2017 e ora è disponibile in tutti i principali browser web, tra cui Mozilla Firefox e il nuovo Microsoft Edge. L'articolo Google Earth abbraccia altri browser: ora è disponibile per tutti quanti proviene da TuttoAndroid.

Questo dovrebbe essere Google Pixel 4 : colOrazioni e render anche della parte frontale : Scopriamo il render di Google Pixel 4, con quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali e l'aspetto della parte frontale. L'articolo Questo dovrebbe essere Google Pixel 4: colorazioni e render anche della parte frontale proviene da TuttoAndroid.

Niente più timore dei siti web ingannevoli : Ora vi protegge Google Chrome : Google sta lanciando due nuove funzionalità in Google Chrome per proteggere gli utenti da siti web ingannevoli. L'estensione Suspicious Site Reporter migliorerà la sicurezza di Chrome offrendo agli utenti esperti un modo semplice per segnalare siti sospetti a Google Safe Browsing, la navigazione sicura di Google. L'articolo Niente più timore dei siti web ingannevoli: ora vi protegge Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Documenti e Presentazioni migliOrano con il Material Theme e altre novità : Google Documenti è una tra le ultime app di Google che sta ricevendo aggiornamenti dell'interfaccia utente con elementi tipici del Material Theme. Presentazioni Google aggiunge due nuove funzionalità che semplificano la presentazione di una presentazione dal vivo. Le nuove scorciatoie da tastiera aiutano a navigare più velocemente, mentre la "Modalità presentatore" può essere ridimensionata per ingrandire le anteprime delle diapositive e vedere ...

Google Chrome Ora è completamente personalizzabile - su desktop : ecco finalmente i veri temi : L'ultimo aggiornamento di Google Chrome Canary aggiunge quattro temi incorporati e alcune opzioni di personalizzazione per la pagina Nuova scheda. Le ultime versioni di Google Chrome Canary aggiungono un paio di flag che rendono la pagina Nuova scheda più personalizzabile e dopo averli attivati entrambi è possibile visualizzare un nuovo menu. L'articolo Google Chrome ora è completamente personalizzabile, su desktop: ecco finalmente i veri temi ...