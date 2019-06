Il Pd prenda le distanze dal suo sindaco sul caso dei bambini di Bibbiano

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) All’apparenza a, Reggio Emilia, avevano messo in piedi un sistema redditizio, in cui la gestione dei minori sottratti illecitamente ai genitori consentiva di lucrare sulla pelle dei, consegnandoli a famiglie che ne hanno persino abusato. Scrivo all’apparenza perché la magistratura non deve esaurire la sua spinta alla ricerca della giustizia con la misura cautelare – gli arresti scattati ieri – ma, con l’accusa in tribunale, costruire un’istruttoria che porti fino in fondo queste accuse e le relativi indagini, che imputi le giuste pene a chi ha commesso questi ignobili, immondi, vomitevoli reati. In mente abbiamo tutti il richiamo aldelle famiglie di Massa Finalese e Mirandola (Parma) e i 16sottratti illecitamente alle famiglie, raccontati nell’inchiesta giornalistica “Veleno”. Nella storia ...

