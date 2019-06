Bullismo a Pisa | 12enne operato ai genitali dopo un calcio

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Claudio Carollo Il bambino ha subito un versamento di sangue che non ha però provocato conseguenze gravi. I genitori hanno denunciato la vicenda ai carabinieri che andava avanti da tempo Aun bambino di 12 anni è statod’urgenza per unairicevuto in un episodio di. Il colpo ha provocato un versamento di sangue, ma l’intervento è andato bene. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri e hanno chiesto i danni alla scuola media dove è avvenuta la vicenda. Secondo la madre questo episodio sarebbe solo l’ultimo di una serie e la dirigente della scuola sarebbe stata messa al corrente da diverso tempo, ma non sarebbe intervenuta concretamente come le avevano chiesto per evitare l’aggravarsi della situazione. Tutto sarebbe iniziato da una chat di whatsapp nella quale una compagnetta di scuola del bambino avrebbe istigato gli amici ...

margherita951 : RT @rep_firenze: Bullismo a Pisa, dodicenne in ospedale dopo un calcio: la procura apre un'inchiesta [news aggiornata alle 17:06] https://t… - rep_firenze : Bullismo a Pisa, dodicenne in ospedale dopo un calcio: la procura apre un'inchiesta [news aggiornata alle 17:48] - toscanamedianew : Dodicenne aggredito, indagini per bullismo -