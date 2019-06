Barcellona | si insiste per Antoine Griezmann | svelata dai media francesi una… riunione

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il club blaugrana avrebbe incontrato in gran segreto la scorsa settimana l’entourage del giocatore per definire l’operazione Ilnon ha assolutamente mollato la presa per, anzi il club blaugrana sta lavorando ancora più duramente sotto traccia per chiudere il suo trasferimento in Catalogna. AFP/LaPresse Secondo quanto riferito dai, la settimana scorsa i dirigenti blaugrana hanno incontrato in gran segreto gli agenti del giocatore, con l’obiettivo di definire una volta per tutte l’operazione. Dal primo luglio, la clausola di risoluzione per liberaredall’Atletico Madrid scenderà da da 200 a 120 milioni, dunque sarà quello il giorno in cui ilmetterà mano al portafogli per ingaggiare ufficialmente l’attaccante francese. Come se non bastasse, pare che lo stessopossa ...

