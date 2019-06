Un sondaggio rivela il Pokémon più popolare tra i giocatori

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) La serie Pokemon potrebbe essere iniziata con solo 151 mostri, ma ora ci sono più di 800 specie di Pokemon da catturare e rilanciare, e questo numero crescerà con l'uscita di Pokemon Spada e Scudo per Switch alla fine di quest'anno. L'incredibile varietà di mostri della serie ha fatto nascere il detto "ogni Pokemon è il preferito di qualcuno", ed è proprio quello che un utente di Reddit ha deciso di testare, segnala Gamespot.L'utente Reddit Mamamia1001 ha recentemente creato unchiedendo alle persone di votare per i loro Pokemon preferiti, con l'intento di scoprire se il detto fosse effettivamente vero. Più di 52.000 persone hanno partecipato ale, tra tutte le risposte, quattro Pokemon hanno ricevuto zero voti: Silcoon, Gothita, Eelektrik e Yungoos. Questo significa che tutti gli altri mostriciattoli hanno ottenuto preferenze, rafforzando il detto. Leggi altro...

