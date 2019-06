Ultimi episodi di Young Sheldon 2 su JOI il 27 giugno | il finale è un toccante omaggio a

Station 19 su FoxLife sostituisce Grey’s Anatomy - Ultimi episodi della seconda stagione da lunedì 24 giugno : Da lunedì 24 giugno raddoppia l'appuntamento con Station 19 su FoxLife, con due episodi in prima serata. Lo spin-off di Grey's Anatomy, dedicato ad un gruppo di valorosi vigili del fuoco di una stazione dei pompieri di Seattle, prende il posto della serie madre nella programmazione italiana sul canale 114 di Sky. Lo scorso 17 giugno, infatti, FoxLife ha trasmesso l'ultimo episodio di Grey's Anatomy 15, concludendo la programmazione della ...

Il finale di The Big Bang Theory su Infinity e JOI il 24 giugno - Ultimi due episodi per dire addio alla comedy dei record : addio alla comedy più longeva di sempre: arriva finalmente in Italia il finale di The Big Bang Theory, l'ultimo doppio episodio per salutare Leonard, Sheldon, Penny, Raj, Howard, Amy e Bernadette. Stasera, lunedì 24 giugno, Premium JOI manderà in onda l'atto conclusivo della serie, in cui vedremo i protagonisti alle prese con molte novità. Sheldon e Amy riusciranno a vincere l'ambito Premio Nobel? Qual è il segreto che lega Penny e Leonard? ...

Elementary 7 ci sarà? Ultimi episodi della sesta stagione il 16 giugno su Rai2 in attesa dell’addio a Sherlock e Joan : Elementary 7 si farà? È ciò che si chiede il pubblico di Rai2 che nella seconda serata di domenica 16 giugno assisterà alle battute finale della serie con protagonisti Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Gli Ultimi episodi chiudono il cerchio su una lunga e sofferta sesta stagione, la cui messa in onda in Italia è stata spesso interrotta o riproposta senza nessun avviso. Le avventure di Sherlock e Joan si concluderanno stasera, almeno per gli ...

NCIS 16 e Elementary 6 Ultimi episodi domenica 16 giugno : NCIS e Elementary ultimo appuntamento domenica 16 giugnoUna si ferma per la tradizionale pausa “estiva” e l’altra chiude la sesta stagione: ultimo appuntamento con NCIS 16 ed Elementary 6 su Rai 2. NCIS si ferma con l’episodio 12 in prima tv e probabilmente tornerà in autunno con i restanti anche se in una serata diversa rispetto alla domenica che da settembre dovrebbe ospitare Fabio Fazio cacciato da Rai 1 per ragioni ...

Veronica Mars 4 : gli episodi in streaming potrebbero non essere gli Ultimi della serie : Il ritorno di Veronica Mars, il 26 luglio sulla piattaforma Hulu, potrebbe non essere l'ultima volta per il personaggio interpretato da Kristen Bell. Il creatore Rob Thomas, in occasione del festival texano ATX Television di Austin, ha parlato dei nuovi otto episodi della serie e ha lasciato intendere che potrebbero non mettere la parola 'fine' alle vicende di Veronica e degli altri abitanti di Neptune. Thomas si è mostrato sempre entusiasta ...

Ultimi due episodi di Grey’s Anatomy 15 su FoxLife - anticipazioni del finale di stagione in onda il 17 giugno : Con gli Ultimi due episodi di Grey's Anatomy 15 su FoxLife, in onda lunedì 10 e 17 giugno in prima visione assoluta in Italia, si conclude la stagione che ha permesso al medical drama di segnare un record di longevità superando ER - Medici in Prima Linea. La stagione si conclude con due episodi tra loro legati da casi medici e vicissitudini personali dei dottori, che troveranno l'apice nelle scene conclusive del 25° episodio. Ecco la trama e ...

Joseph David-Jones regular in Arrow 8 : il futuro diventa presente negli Ultimi episodi? : Il mese di giugno è già iniziato e questo significa che le ferie per i nostri eroi preferiti stanno per finire. Presto Stephen Amell e il suo Arrowverse saranno sul set per mettere insieme Arrow 8 e le serie del suo universo ma con una novità importante. Chi ha seguito le notizie di queste ultime settimane saprà bene che la serie madre tornerà ma con un'ottava e ultima stagione che sarà composta da metà episodi e in molti sono convinti che ...

Il finale di New Amsterdam metterà fine alle sofferenze di Max? Anticipazioni Ultimi episodi 2 giugno : Il finale di New Amsterdam è dietro l'angolo e Canale 5 manderà in onda gli ultimi tre episodi della prima stagione il prossimo 2 giugno. Nel prime time di domenica prossima il pubblico capirà che finirà faranno Max e sua moglie tra tumore da sconfiggere e bambina da far nascere. A poche settimane dalla messa in onda americana l'episodio numero 22 dal titolo "Luna" sarà finalmente disponibile in Italia, in chiaro, domenica prossima chiudendo di ...

Absentia 2 ci sará? Negli Ultimi episodi del 26 maggio - il mistero su Emily verrà svelato : chi è l’uomo che l’ha catturata? : Stana Katic tornerà per Absentia 2? In attesa di scoprire il destino della sua Emily Byrne, stasera, 26 maggio, andranno in onda gli ultimi episodi della serie thriller che ha emozionato e sconvolto per settimane il pubblico di Rai4. Ormai siamo alle battute finali: l'ex agente dell'FBI farà finalmente luce sul suo caso? Scoprirà chi è l'uomo che l'aveva catturata anni fa? Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo. Si inizia con l'episodio ...

Nel finale di Law & Order Unità Speciale 19 il Cartello è pronto a colpire duro : anticipazioni Ultimi episodi 23 maggio : Tutto è pronto per il tragico finale di Law & Order Unità Speciale 19 che giovedì prossimo andrà in onda in chiaro su Top Crime a partire dalle 21.10 circa. Il longevo crime americano stringe la cinghia intorno a questa stagione e perisce sotto i colpi del Cartello pronto ad avere quello che vuole in cambio di vittime e dolore, ma fino a dove si spingerà questa battaglia finale e chi sarà la vittima dell'ultimo episodio? Prima di scoprire ...

Elementary 6 ci sarà - gli Ultimi episodi della quinta stagione in onda stasera 15 maggio su Rai4 : Elementary 6 ci sarà? stasera, 15 maggio, su Rai4 andranno in onda gli ultimi tre episodi della quinta stagione in cui assisteremo a un colpo di scena: il nostro Sherlock ha ancora problemi di memoria, ma finalmente ne scoprirà la causa e sarà una bella sorpresa per lui. Si parte con l'episodio 5x22 dal titolo "Il bersaglio", di cui vi riportiamo la sinossi: Una donna viene uccisa mentre partecipa ad uno show televisivo. La donna era il ...

Niente on demand per il finale di Gomorra 4 e la rinascita di Genny in versione boss : anticipazioni Ultimi episodi del 3 maggio : Sono ore concitate queste per i fan di Gomorra 4 che questa mattina pensavano di trovare gli ultimi due episodi della stagione nella sezione on demand del decoder di Sky e che sono rimasti delusi dalla loro assenza. Inutile provare e riprovare e anche riavviare il decoder visto che proprio all'ora di pranzo Salvatore Esposito prima e Sky Atlantic dopo hanno confermato che gli ultimi episodi andranno in onda nel prime time di questa sera e che ...

Le foto degli Ultimi episodi di Arrow 7 rivelano un ritorno sconvolgente ma i fan inveiscono contro lo spoiler : Ma era davvero necessario anticipare un ritorno così sconvolgente negli ultimi episodi di Arrow 7? Questo è quello che si chiedono i fan in queste ore almeno da quando hanno avuto la sfortuna di imbattersi in alcuni scatti relativi al prossimo episodio della serie con Stephen Amell e si sono ritrovati davanti un personaggio morto e sepolto ma sempre amato. Di chi stiamo parlando e come è possibile che sia "vivo e vegeto" davanti ai nostri occhi ...

Le foto degli Ultimi episodi di Arrow 7 rivelano un ritorno sconvolgente e i fan inveiscono contro lo spoiler : Ma era davvero necessario anticipare un ritorno così sconvolgente negli ultimi episodi di Arrow 7? Questo è quello che si chiedono i fan in queste ore almeno da quando hanno avuto la sfortuna di imbattersi in alcuni scatti relativi al prossimo episodio della serie con Stephen Amell e si sono ritrovati davanti un personaggio morto e sepolto ma sempre amato. Di chi stiamo parlando e come è possibile che sia "vivo e vegeto" davanti ai nostri occhi ...