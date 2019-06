Nordcorea-Usa, monito Pyongyang a Seul

torna a chiedere adi non "intromettersi" e di non provare a mediare nei rapporti con gli Stati Uniti. Ilgiunge pochi giorni prima della visita del presidente Usa, Trump, in Corea del Sud. Le trattative sul nucleare tra Usa e Corea del Nord sono a un punto morto dal fallemento del vertice di febbraio ad Hanoi. Ieri il presidente sudcoreano Moon Jae-in, aveva parlato di contatti "dietro le quinte" tra Washington e, nonché di comunicazioni tra Nord e Sud attraverso diversi canali.(Di giovedì 27 giugno 2019)