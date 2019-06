Migliaia in fuga in Papua Nuova Guinea | erutta il vulcano Ulawun | tra i più pericolosi al

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019)di persone inorientale hanno abbandonato loro case a causa dell’eruzione del, tra i piùdel mondo. Il, situato nel Nord dell’isola, ha generato emissioni di lava e una densa colonna di fumo. La compagnia aerea nazionale Air Niugini ha annullato fino a nuovo ordine tutti i voli per l’aeroporto di Kimbe, la capitale della provincia, mentre il Darwin’s Australian Volcanic Ash Observing Center ha emesso un allarme “rosso” per le compagnie aeree internazionali. Il(2.334 metri), situato nell’isola dellaBritannia nell’arcipelago di Bismarck, è uno dei 16 “Vulcani del Decennio” identificati dall’ONU come meritevoli di ricerche speciali, a causa dei rischi di eruzioni violente. Lasia si trova sulla cosiddetta “Cintura di fuoco del ...

