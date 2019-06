caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019)Filomena e Jessica Battistello sono una delle sei coppie protagoniste dell’edizione in corso di Temption, che ha debuttato lunedì 24 giugno scorso, registrando il record di ascolti del programma. I due ragazzi, in procinto di sposarsi, hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione dopo aver annullato le nozze previste un ventina di giorni fa. La decisione, presa da Jessica, è stata motivata dal fatto che la ragazza non è sicura dei sentimenti che prova per lui e ha rimandato un passo così importante per cercare di non commettere un errore di cui si sarebbe potuta pentire. “Partecipo aperché dopo aver disdetto il matrimonio mi son sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di, se la mia vita con lui mi rende felice.”Lui al contrario sembra certo di quello che prova ma nutre forti ...

Saturnino69 : 3 anni a Palermo un essere Umano straordinario mi ha invitato a salire sul palco e cantare con lui. Non mi era mai… - Noovyis : Un nuovo post (“Mai successo in sei anni”. Temptation Island. L’annuncio di Filippo, Andrea sotto choc) è stato pub… - gbonafede1 : RT @jacopo_iacoboni: Tutto quello che di vergognoso sta accadendo in Italia, non sarebbe successo senza il M5S - il brand Lega non ce l'avr… -