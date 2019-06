L' assist di Benedetto XVI a Francesco | Chiesa deve restare unita

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Giuseppe AloisiXVI, intervistato in esclusiva sul settimanale Sette, chiarisce come l'inscindibilità dellasia più forte di qualunque divisione interna Nessuno poteva immaginare cheXVI sarebbe tornato a dire la sua con questa frequenza: prima il testo sul "collasso morale" dellacattolica, adesso questa intervista esclusiva rilasciata a 7, che è il settimanale de Il Corriere della Sera. Per conoscere per esteso i virgolettati che il papa emerito ha pronunciato in presenza del giornalista Massimo Franco bisognerà aspettare domani mattina. Per ora, è possibile citare qualche passaggio riportato sul portale Vatican News. Anzitutto c'è un richiamo alla storicità e alla normalità delle frizioni interne agli ambienti ecclesiastici. E questo sembra già sufficiente a chiarire come Joseph Ratzinger percepisca le critiche che la parte ...