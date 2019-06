Infezione batterica da streptococco in Inghilterra | 12 morti colpiti da mal di gola ed

laragnatelanews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Si iniziano a tirare le prime somme dell’dache nel Regno Unito ha causato almeno 12 decessi negli ultimi giorni. La Sanità locale ha ora lanciato l’allarme epidemia in corso con oltre 32 casi di contagio accertati al momento tutti nell’Essex. Riscontrata la presenza delloinvasivo di gruppo A, iGas come comunicato dal New York Times. “Chiedi aiuto immediatamente se hai questi sintomi“, così inizia l’appello diramato dai medici che hanno deciso di mettere in allerta tutti coloro che presentano i sintomi: mal di, ingrossamento dei linfonodi nel collo, tonsille dilatate, eruzioni cutanee, raccolte di pus sulle tonsille, minuscole chiazze rosse sul palato, mal di testa e dolori addominali. L’emergenza al momento ha coinvolto l’ospedale NHS Mid Essex, che ha spiegato come ad oggi circa un terzo delle persone a cui è ...

