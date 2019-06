Il Community Day di Luglio prepara un mondo di invasioni in Pokémon GO

tuttoandroid

(Di giovedì 27 giugno 2019) Lo sviluppatore ha appena rivelato ciò che ha in serbo per i giocatori durante ilDay che si terrà il 21dalle 16:00 alle 19:00 ora locale. Durante questo periodo gli allenatori diGo avranno la possibilità di catturare i Mudkip che invaderanno ilgrazie a un elevato coefficiente di spawn, inoltre verrà anche rilasciata la versione cromatica di questoche fino a oggi non era disponibile. L'articolo IlDay diundiinGO proviene da TuttoAndroid.

