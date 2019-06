Con Manolas il Napoli chiude un’operazione in stile Juventus

CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas - i dettagli del Contratto : CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas, i dettagli del contratto CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas, i dettagli del contratto. Il centrocampista francese spera di accasarsi all’ ombra del Vesuvio e chiede alle altre pretendenti di aspettare. Mentre per Kostas Manola è tutto fatto e si attendono solo visite mediche e rispettivo annuncio. Di entrambe le questioni ne parla ...

Romanisti Contro Pallotta – Diawara per Manolas - un “capolavoro” : Stando a quanto riportato dai sito “Le bombe di Vlad”, la tifoseria romana non avrebbe affatto gradito lo “scambio” Manolas-Diawara. Romanisti contro Pallotta – Si può ormai considerare concluso il passaggio di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli. Il club di De Laurentiis verserà nelle casse del club di James Pallotta l’intero ammontare della clausola rescissoria entro la fine di giugno. Nel mese di ...

Alvino : Manolas arriva al Napoli alle Condizioni del Napoli : Tutto fatto per Kostas Manolas. Lo annuncia Carlo Alvino su Twitter. Questa mattina sia il Corriere del Mezzogiorno che Sky davano la trattativa per conclusa e scrivevano che la chiusura definitiva dell’accordo sarebbe avvenuta entro la fine della settimana. Ora è arrivato il tweet di Alvino: “Qualcuno aveva dubitato. Passa la condizione imposta dal Napoli. Manolas in maglia azzurra e Diawara alla Roma + conguaglio. Tutto fatto. ...

Cannavaro : “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…” : Cannavaro: “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…” Cannavaro: “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…”. Fabio Cannavaro parla ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Vi proponiamo alcuni passaggi della lunga lunga intervista in cui l’ex Juve e Napoli tratta tanti argomenti. “Serie A? Mi auguro che il nostro ...

Capello : «Con De Ligt Juve imbattibile. Manolas e Koulibaly grande coppia» : «Se la Juve prende De Ligt è finita. Di nuovo. E si passa direttamente alla stagione successiva» queste le parole con cui Fabio Capello irrompe in un’intervista sul Corriere della Sera per parlare del prossimo campionato italiano. Una considerazione secca, spiazzante, secondo lui con il difensore dell’Ajax la Juve non avrebbe rivali, ma se poi non arrivasse per Napoli e Inter, ma solo per loro, la corsa scudetto sarebbe ...

CorSera – Contratto Manolas - spunta una novità sulla scadenza della clausola. I dettagli : ADL pronto a pagare la clausola di Manolas: la situazione contrattuale Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera ci sono novità importanti che riguardano la situazione contrattuale del difensore della Roma Kostas Manolas. Ecco quanto scritto dal Corriere: “Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, continua il gioco del tira e molla: ieri ha detto che, oltre Manolas, sta trattando anche altri ...

CorSport : raggiunto accordo Con Manolas : quinquennale da 3 milioni e mezzo : Per Manolas, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36 milioni. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la ...

Napoli-Manolas - Ceccherini : “La Roma apre a Diawara come Contropartita. E su Lozano…” : Napoli-Manolas, Ceccherini: “La Roma apre a Diawara come contropartita Napoli-Manolas, Ceccherini: “La Roma apre a Diawara come contropartita. E su Lozano…”. Niccolò Ceccarini scrive sulle mosse di mercato del nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com di cui vi proponiamo alcuni passaggi. Napoli-Manolas, Ceccherini: “La Roma apre a Diawara come contropartita. “Capitolo Napoli. De Laurentiis intende ...

Il Messaggero Conferma il braccio di ferro della Roma Con il Napoli su Manolas : Sono contrastanti le notizie che emergono su Manolas dalla lettura dei quotidiani Romani. Il Messaggero sembra confermare la tesi del Corriere dello Sport secondo cui le parole pronunciate da De Laurentiis nell’intervista a Radio Kiss Kiss sul difensore greco avrebbero provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Il presidente lo ha definito “vecchio” e ha parlato di problemi caratteriali del difensore, che ...

SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Il punto : SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Il punto sulle trattative SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Proseguono le grandi Manovre di calciomercato in casa Napoli che è forte sull’ attaccante colombiano James Rodriguez. Il club azzurro tratta col Real Madrid per arrivare ad una soluzione e regalare il forte ...

Da Roma : “Manolas al Napoli solo ad una Condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” : Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri”. La Roma in pieno caos e con le casse non proprio floride, dopo il fallimento della passata stagione culminata, ricordiamolo, con un vero e proprio putiferio scatenato dall’ inchiesta di Repubblica. Non ultimo l’ addio di Francesco ...

Marchetti : “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato Con 8 possibili cessioni”. Il punto : Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Il punto. Il collega della squadra di calciomercato di Sky Sport, Federico Marchetti, parla delle mosse di mercato del Napoli nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. ve ne proponiamo alcuni passaggi. Marchetti: ...

De Laurentiis : “Con Manolas c’è un problema caratteriale. Giuntoli dovrà parlarci” : In diretta a Radio Kiss Kiss Aurelio De Laurentiis ha parlato della trattativa in corso per l’acquisto di Manolas dalla Roma. Ma non c’è solo la questione della clausola a costituire un nodo da risolvere. Il presidente ha parlato, infatti, anche del carattere non facile del difensore greco: “Con Manolas c’è un problema caratteriale. Mi dicono che è un giocatore che fa le bizze ogni tanto. E’ un chiarimento che Giuntoli ...

Il Napoli preme per chiudere Con Manolas. C’è da superare l’interesse della Juve : Il Napoli ha incassato il sì di Manolas e procedono i rapporti con la Roma per cercare di chiudere il trasferimento del calciatore, ma, come riporta il Messaggero, l’intromissione della Juventus potrebbe creare non pochi problemi. Paratici ha intravisto nel difensore il sostituto di Kean e anche Sarri ha sempre avuto una passione per Manolas. Giuntoli ha già chiuso un accordo col i calciatore greco per un contratto di quattro anni da circa ...