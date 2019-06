Caldo | allarme in Lombardia | superata soglia ozono | in Brianza i picchi

Meteo - allarme Caldo : bollino rosso in molte città italiane - attivato il numero verde : Le temperature in questi giorni stanno raggiungendo livelli record in molte città italiane e gli esperti Meteorologi sottolineano che sarà ricordata come l’estate più calda degli ultimi anni. Si tratta di un clima torrido che sta mettendo in seria difficoltà molti cittadini e, in particolar modo, soggetti con problematiche fisiche che li espone maggiormente ai possibili danni alla salute legati alle alte temperature come gli anziani e i bambini. ...

Caldo africano : in Lombardia l’ozono supera ancora la soglia di allarme : Ondata di Caldo africano in Lombardia, con temperature che in giornata toccheranno anche punte di 39°C in alcune città: si tratta di condizioni che favoriscono l’ulteriore innalzamento dei valori di ozono in atmosfera, che ieri in alcune province lombarde hanno superato la soglia di allarme (massima media oraria di 240 microgrammi/metrocubo), oltrepassando per il terzo giorno consecutivo la cosiddetta soglia di informazione (media oraria di 180 ...

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' (3) : (AdnKronos) - La popolazione considerata a rischio comprende gli anziani, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose, le persone non autosufficienti, chi ha patologie renali e chi è sottoposto a trattamenti farmacologici. Il disagio climatico viene valutato

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' (2) : (AdnKronos) - “E’ un servizio che affiniamo di anno in anno – spiega Lanzarin - e che comprende sia iniziative di tipo prettamente sanitario, come una diversa lettura dei dispatch che arrivano ai Pronto Soccorso per valutare attentamente se la richiesta di aiuto sia legata a un disagio climatico, ma

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Il Protocollo Operativo speciale per affrontare gli aspetti sanitari dell’ondata di Caldo che ha iniziato a interessare il Veneto è attivo e funzionante su tutto il territorio. Nei Pronto Soccorso stiamo registrando un po’ ovunque un aumento degli accessi causati da p

Caldo africano : allarme per i pet e gli animali selvatici - il vademecum : Gran parte dell’Italia e dell’Europa sono strette nella morsa del Caldo: a soffrire le alte temperature non sono soltanto le persone, ma anche gli animali, i quali, a volte, ne risentono molto più degli uomini. Ecco alcuni consigli dell’ENPA per assicurare un’estate piacevole e serena anche ai nostri amici: 1) Cani e gatti non ‘sudano’ come noi; per abbassare la loro temperatura corporea (già normalmente intorno ai ...

Allerta Caldo : livelli di ozono oltre la soglia d'allarme in pianura Padana : Con l'arrivo del caldo africano e di temperature eccezionalmente alte (anche per la normale estate italiana) aumentano i rischi legati agli inquinanti presenti in atmosfera, in particolar modo a...

Caldo africano - UECOOP : “Allarme per oltre 50mila senzatetto” : “Allarme per gli oltre 50mila senzatetto che sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane stanno affrontando all’aperto o con ripari precari la terribile ondata di Caldo africano che sta investendo l’Italia“: è quanto afferma UECOOP, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle temperature di 40 gradi che si registra da nord a sud della Penisola. “L’assedio dell’afa sta creando una ...

Meteo - Caldo africano : “allarme rosso” in numerose città oggi e domani - l’ELENCO del Ministero della Salute : Tra oggi e domani il picco previsto dell’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna oggi 7 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello ...

Allarme Caldo - bollino rosso in 16 città : la Croce Rossa attiva numero verde : L'estate più torrida degli ultimi anni porta con se temperature che schizzano a sfiorare i 38 gradi: il ministro della...

Caldo - a Torino superati i livelli di ozono : allarme almeno fino a venerdì : Ieri a Torino sono stati superati i livelli di ozono a causa dell’elevata temperatura, e la situazione permarrà almeno fino a venerdì, come riporta il bollettino dell’Arpa. Gli effetti provocati dall’eccesso di ozono vanno dall’irritazione alla gola e alle vie respiratorie al bruciore degli occhi, in alcuni casi più estremi si può arrivare anche ad alterazioni delle funzioni respiratorie e all’aumento della ...

Ondata di Caldo africano - situazione drammatica in Europa : 3 morti in Francia - allarme asfalto in Germania [FOTO] : Le autorità degli stati dell’Europa centro-occidentale stanno diramando allerte su allerte per avvisare i cittadini sull’Ondata di caldo che sta per “soffocare” il continente. La temperatura ha già raggiunto +37°C a Roma e +32°C a Parigi, ma già +38°C nella Francia meridionale, con alti livelli di umidità che fanno percepire valori ancora più alti. Questa Ondata di caldo estremo in Europa è determinata dalla risalita di aria calda dal Sahara e ...

Caldo africano in arrivo : “Temperature bollenti - ma al momento non c’è allarme siccità” : “In Italia non c’è al momento allarme siccità nonostante il Caldo record che sta interessando tutta la Penisola con temperature bollenti nelle città e nelle campagne“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulle disponibilità idriche necessarie per affrontare la straordinaria emergenza provocata dall’arrivo dell’ondata di calore. “Le riserve di acqua sono per ora garantite – sottolinea la Coldiretti – grazie ...

Caldo africano in arrivo : allarme per 9 milioni di anziani e bambini : “allarme malori per quasi 9 milioni fra anziani con oltre 75 anni e bambini fino a 36 mesi di età per il Caldo torrido che stringe d’assedio l’Italia“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in relazione all’allarme Caldo lanciato dal ministero della Salute per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma con domani giovedì 27 giugno che sarà una giornata da bollino rosso a ...