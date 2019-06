William e il messaggio sui diritti degli omosessuali

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sandra Rondini In visita ufficiale all' "Albert Kennedy Trust" di Londra che dà un tetto a giovani gay e transgender rinnegati e cacciati di casa dalle loro famiglie, il Duca di Cambridge ha spiegato che resterà sempre al fianco dei suoi tre figli qualunque sia il loro orientamento sessuale, anche se teme la pressione sociale e l'omofobia In occasione del mese del Pride e del 50 ° anniversario della rivolta di Stonewall, anche il principeha voluto dire la sua, esponendosi in prima persona come uomo, futuro regnante e, soprattutto, come padre.Come racconta il “Daily Mail”, oggi, in visita ufficiale all' "Albert Kennedy Trust" di Londra, organizzazione non governativa che dà un tetto a giovani gay e transgender cacciati di casa dalle loro famiglie, il Duca di Cambridge, interpellato a tal proposito da un attivista, ha dichiarato che per lui avere dei figli...

Paolsbrosiosmil : Ci stava un articolo dove parlavano di una crisi tra William e Kate e parlavano di un messaggio in codice di Kate c… - comis_william : @emily_t1966 @myrtamerlino Forse volevano lanciare un messaggio a 'qualcuno' che non è detto sia l' MI6, la CIA, il… - Cristia09266225 : Kate Middleton e il principe William in crisi, lei va in televisione e lancia un messaggio in codice al marito -