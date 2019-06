Vittorio Collina | età | fidanzata e chi è a Temptation Island 2019

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019): età,e chi è a, assieme allaKatia Fanelli, è uno dei concorrenti di. Il ragazzo, innamorato follemente della sua dolce metà, ha deciso di partecipare al programma per scoprire se la loro relazione si solida o meno. Giunti in Sardegna,si è dovuto separare da Katia che però ha subito iniziato a fare apprezzamenti sui tredici tentatori del reality. Ma cosa sappiamo dell’affascinante ragazzo? Età, biografia, lavoro e profilo Instagram 1,85 cm di altezza per 80 kg circa di peso e occhi azzurri. Queste le caratteristiche fisiche di. L’affascinante concorrente diè nato il 14 febbraio del 1988 a Rimini sotto il segno zodiacale dell’Aquario. Ragazzo pieno di vita e sempre in cerca di nuovi stimoli,ha ...

infoitcultura : Chi è Vittorio Collina? Età, lavoro, Instagram e Temptation Island - infoitcultura : Katia Fanelli prima di Temptation Island: ecco com’era. La trasformazione fotonica della fidanzata di Vittorio Coll… - italianbizzle : per chi li sta già cercando su instagram Katia Fanelli e Vittorio Collina Jessica Battistello e Andrea Maddalena.… -