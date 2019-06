Torniamo a parlarci o finiremo calpestati L' appello di Fico ai 5 Stelle

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Tornare a parlarsi tutti in uno spazio di condivisione dove confrontarsi, ridefinendo identità e valori, per non finire con l’essere. Intervistato in apertura di Repubblica, il presidente della Camera Robertolancia questo messaggio al M5s. “Non c’è mai stato solo il blog - spiega - ma anche un percorso partecipativo, che è da recuperare perché è diventato più scarno”.fra l’altro parla anche di migranti: “Non penso che chiudere i porti sia una soluzione di governo dell’immigrazione. Servono regole certe, criteri giust” e l’Ue, aggiunge, deve farsene carico.A proposito del futuro del Movimento, secondoserve “uno spazio dove tutti possiamo parlare del perché non ha funzionato, di cosa si sta sbagliando, di come elaborare la linea politica collegiale, ...

