Palermo | i calciatori sbottano | “Non abbiamo ricevuto ancora nessun pagamento”

Palermo - Marino si presenta e parla di mercato : “I calciatori in scadenza andranno via” : Conferenza stampa di presentazione per il nuovo allenatore del Palermo Pasquale Marino. Dopo l’ufficialità arrivata nella tarda mattinata di oggi, l’ex tecnico della Spezia si è concesso ai giornalisti, introdotto dal direttore generale dei rosanero Fabrizio Lucchesi. Ecco le loro parole. LUCCHESI – “Questa mattina si è formalmente concluso il tesseramento del mister, dopo tre giorni in cui si è parlato tanto. ...

Le notizie del giorno – Gli ex calciatori in povertà - le clamorose novità sul Palermo - il calciomercato del Napoli : EX calciatori IN POVERTA’ – Sembra assurdo crederci, eppure è così. Esistono tantissimi ex giocatori che vivono in condizioni attuali di indigenza. Lo afferma l’ex calciatore Beppe Dossena, anima di Special Team Legends, la onlus presieduta da Paolo Maldini che ha avviato un progetto di responsabilità sociale con la Figc per sostenerli. “E’ una pandemia“, le parole (APPROFONDIMENTO) NOVITA’ SUL Palermo ...

I calciatori del Palermo : «Depredati della dignità : stravolte regole a Serie B conclusa» : «Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale conflitto di interessi e senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di prendere una decisione che stravolge le regole a campionato ormai concluso». I calciatori del […] L'articolo I calciatori del Palermo: «Depredati della dignità: ...

