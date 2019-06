Non c’è nessuna emergenza sull’immigrazione | dice Roberto Fico

M5s - Fico : “C’è bisogno di parlarci dal vivo - Non si può rimandare. Ridefiniamo identità e valori o finiremo calpestati” : Il confronto dal vivo “non più procrastinabile”. E la ridefinizioni di “identità e valori”, altrimenti “finiremo calpestati”. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico, in un’intervista a Repubblica, interviene sulle tensioni M5s delle settimane e chiede maggiore confronto, ma soprattutto un cambio di rotta urgente. “Mi interessa poco sciorinare tre o quattro errori fatti”, dice. ...

Gazzetta : La Samp su Verdi ma Non c’è accordo tra Ferrero e De Laurentiis : Alla Sampdoria Simone Verdi piace. Soprattutto al suo mister Di Francesco, che lo vedrebbe bene nel suo 4-3-3. Lo scriveva già qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport, indicando la capacità dell’attaccante del Napoli di giocare anche al centro, con entrambi i piedi con sufficiente tecnica e rapidità in campo. C’era già stato un primo sondaggio, da parte del club ligure. Oggi la rosea torna a parlarne. L’idea di Ferrero ...

Gazzetta : James-Ancelotti - Non c’è due senza tre : Che Ancelotti voglia James Rodriguez è ormai risaputo. E’ per accontentare il suo mister che De Laurentiis lavora per chiudere un affare che lui stesso ha definito troppo oneroso. Oggi sulla Gazzetta la storia del rapporto tra Re Carlo e il colombiano. Un percorso che parte da Madrid, arriva a Monaco di Baviera e si spera approdi al Napoli. “Non c’è due senza tre”, scrive la rosea. Che però chiarisce che tra i due non fu subito ...

M5s fuori dai gruppi del Parlamento europeo - ma Non si arrende : “C’è ancora tempo” : Il Movimento 5 Stelle rischia l'isolamento al Parlamento europeo: entro oggi doveva essere comunicata la formazione dei gruppi al prossimo EuroParlamento, ma il M5s non è riuscito a formare un suo gruppo, come annunciato in campagna elettorale. Fonti pentastellate, comunque, garantiscono che c'è ancora qualche giorno per evitare l'isolamento. Ma la strada sembra in salita.Continua a leggere

Mondiali di calcio femminile – L’Italia vola ai quarti - tutto l’entusiasmo del ct Bertolini : “Non c’è stato bel gioco - ma siamo state ciniche” : Le parole del ct azzurro Bertolini dopo la vittoria dell’Italia sulla Cina agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia Un pomeriggio incredibile con le azzurre del calcio: l’Italia femminile ha battuto la Cina staccando il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2019, in corso in Francia. Un traguardo incredibile, storico, con le calciatrici italiane che stanno regalando un sogno a tutti i loro ...

Mondiale femminile - la sessuologa Rosamaria Spina : “Sesso prima delle gare? Non c’è una regola che vale per tutti” : Mondiale femminile – La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’astinenza sessuologa prima di una competizione sportiva. “Quello che il Mister dice prima di una gara spesso diventa legge anche in ambito sessuale, la questione del fare o non fare sesso prima di una performance sportiva è questione annosa. Cerchiamo si ...

Calcio - Serie B 2019-2020 : Non c’è la fideiussione del Palermo - Cadetteria a rischio per i rosanero? : Ore di passione per i tifosi del Palermo dopo la già difficile coda della passata stagione della Serie B di Calcio, al termine della quale la società rosanero era stata dapprima retrocessa all’ultimo posto della classifica e poi “soltanto” penalizzata, mantenendo la categoria ma dicendo addio alla possibilità di disputare i play-off promozione. Entro la mezzanotte di ieri infatti c’era l’obbligo per le società di ...

Sbostats - le statistiche che Non c’erano per scommettere sullo sport : Sbostats – La novità arriva dal mondo delle scommesse, ma ad essere stravolta è l’attitudine al gioco dello scommettitore. Sì, perché l’idea di “Sbostats” non nasce dalla pretesa di avere a disposizione la ricetta del successo nel betting, ma dalla volontà di mettere a disposizione di chi si approccia a questo mondo, gli strumenti necessari […] L'articolo Sbostats, le statistiche che non c’erano per scommettere sullo sport è ...

Killing Michael Jackson - sul Nove il documentario sulla morte del Re del pop. Gli investigatori : “C’erano cose che Non tornavano” : Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith, detective di Los Angeles – all’epoca dei fatti in carica per le indagini sul decesso di Michael Jackson – raccontano tutta la verità sulla morte del Re del Pop nel documentario esclusivo Killing Michael Jackson, in onda questa sera, lunedì 24 giugno, alle 21.25 sul Nove. Ripercorrendo gli sviluppi dell’inchiesta, Martinez sottolinea l’importanza dei risultati emersi dall’autopsia: “L’esito ...

Ex Ilva - Di Maio ad ArcelorMittal : «Immunità caso risolto - Non c’è più» : Da Taranto il vice premier Luigi Di Maio non torna indietro sull’immunità penale sul piano ambientale ad ArcelorMittal, che si appresta a diventare legge non appena anche...

San Siro demolito - c’è l’accordo tra Inter e Milan : «Costruiremo un nuovo stadio». Sala : «Non prima del 2026» : L’annuncio è stato fatto a Losanna, dove si vota per le Olimpiadi invernali 2026, dal presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad nerazzurro Alessandro Antonello. «Il vecchio verrà abbattuto e al suo posto ci saranno nuove costruzioni»,

Giorgetti scredita Borghi : “I minibot Non sono verosimili. C’è ancora chi gli crede?” : «C’è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti». È la battuta con cui il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha commentato da Losanna l’idea del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera. ...

Mini-Bot - strappo di Giorgetti : «Non sono verosimili - c’è ancora chi crede a Borghi? Flat tax - lite Salvini -Di Maio : Il sottosegretario attacca: «Chi crede a Borghi? Se si potessero fare li farebbero tutti». La replica: «È una cosa coraggiosa, Salvini è d’accordo»