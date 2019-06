Luigi Di Biagio | la sua Under 21 un flop da 400 milioni | il ct ha perso un altro tram

Luigi Di Biagio - perdente di successo : dimissioni obbligate dopo tre flop europei e due qualificazioni olimpiche mancate : Gigi Di Biagio è stato un grande calciatore: in Nazionale lo ricordavamo per quel maledetto rigore sbagliato ai Mondiali di Francia ’98 e per il coraggio di rifarsi due anni dopo a Euro 2000. Un simbolo, un esempio. Adesso è diventato il peggior commissario tecnico della storia dell’Under 21: tre europei falliti, due qualificazioni olimpiche mancate. Un perdente ma di successo, in grado di rimanere in sella per ben 6 anni. L’ultimo disastro però ...

Luigi Di Biagio : "Non sarò più l'allenatore dell'Under-21" : Dopo l’eliminazione agli Europei, Luigi Di Biagio lascia la panchina degli azzurrini: “Non sarò più l’allenatore dell’Under 21”, afferma l’ex giocatore, tra le altre, di Inter e Roma. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo fatto crescere tanti ragazzi, siamo stati competitivi contro squadre forti, tanti ragazzi sono andati in Nazionale maggiore. Il risultato non è positivo, ma ...

Under 21 - l'errore di Luigi Di Biagio : ha puntato tardi su Pellegrini e Locatelli : La Spagna con la sua goleada dimostra qual è stata la differenza con l' Italia nel girone: la tranquillità. La squadra di De La Fuente non ha fretta di segnare né di velocizzare il suo gioco perché si snaturerebbe, così al Dall' Ara trova automaticamente la via del gol per manifesta superiorità tecn

VIDEO Luigi Di Biagio difende il suo operato : “Il lavoro con l’Under21 è stato ottimo” : L’Italia Under21 di calcio rischia di uscire di scena prima delle semifinali della rassegna continentali, assegnanti anche i pass per le Olimpiadi 2020. Il successo 3-1 contro il Belgio, infatti, non è stato sufficiente agli azzurrini per passare da primi nel gruppo A, visto il netto successo della Spagna 5-0 contro la Polonia. Ora il destino della selezione di Luigi Di Biagio dipende dai risultati delle altre squadre e serve una specie di ...

Italia Under 21 in difficoltà - Luigi Di Biagio all'ultima spiaggia come commissario tecnico : La sconfitta 0-1 dell' Under 21 contro la Polonia è stata una doccia fredda per gli azzurrini e per tutti i tifosi che sognano il titolo Europeo. L' ultima nazionale Italiana ad aver alzato la coppa è stata quella di Gentile nel 2004 - con Gilardino, De Rossi, Barzagli - ma quella di Di Biagio non è

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia-Spagna 3-1. Luigi Di Biagio : “E’ stupendo” - Federico Chiesa : “E’ stata una grande Italia” : L’Italia Under 21 di Calcio ha centrato l’impresa che non riusciva dal 2006, ovvero battere la Spagna: gli azzurrini del CT Luigi Di Biagio ce l’hanno fatta questa sera a Bologna, rimontando i pari età iberici grazie ad una doppietta di Federico Chiesa, assoluto trascinatore e ad un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini per il 3-1 finale. A fine partita ai microfoni RAI queste le parole del Commissario Tecnico Luigi Di ...

L’uomo del giorno - Luigi Di Biagio : l’allenatore della Nazionale Under 21 compie 48 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Luigi Di Biagio, ex calciatore ed attuale ct della Nazionale Under 21 italiana, che compie 48 anni. Nato a Roma, fa la trafila nelle giovanili della Lazio. Viene ceduto al Monza, dopo aver fatto l’esordio in Serie A con i biancocelesti. In Brianza trascorre tre stagioni. Passa poi al Foggia di Zeman per altre tre ...