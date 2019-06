Carne scaduta e pesce senza tracciabilità Multa al resort di super lusso sul mare

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Patricia Tagliaferri Sequestrati otto chili di controfiletto giapponese e 69 chili di prodotti ittici La location, a strapiombo sulin una cavità naturale, è davvero esclusiva. E anche il conto non è proprio alla portata di tutti, con menù degustazione che vanno dai 180 ai 220 euro a persona. Per Tripadvisor è «uno dei posti migliori dove mangiarea Polignano a». Eppure il ristorante Grotta Palazzese, uno dei più rinomati della Puglia, conosciuto anche all'estero, è «inciampato» in un controllo a tappetto dei locali della zona da parte della Guardia Costiera. E non ha fatto una grande figura. La brutta sorpresa è arrivata dai congelatori posti in un deposito, dove i militari hanno trovatodi dubbia provenienza. I responsabili del ristorante, riconosciuto l'errore, si sono scusati attribuendo il fattaccio a una disattenzione sulle ...

