Alcuni farmaci potrebbero aumentare il rischio di demenza

(Di mercoledì 26 giugno 2019) (foto: Getty Images) Un nuovo ampio studio rilancia l’allerta suianticolinergici, una categoria didi uso comune impiegati per il trattamento di diversi disturbi, dalla psicosi alla depressione fino alle epilessie, ma anche nausea, incontinenza e reazioni allergiche. I ricercatori della università di Nottingham (Inghilterra) hanno infatti trovato un’associazione significativa dal punto di vista statistico tra l’assunzione prolungata di queste molecole e l’aumento deldi sviluppare, in particolare prima degli 80 anni. Gli anticolinergici Ianticolinergici agiscono bloccando l’acetilcolina, un neurotrasmettitore coinvolto in molte funzioni del sistema nervoso, tra cui il movimento dei muscoli, la frequenza cardiaca e la dilatazione dei vasi sanguigni. Talisi sono dimostrati efficaci nel trattare disturbi di vario genere come la psicosi ...

