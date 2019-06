Vasco a Zocca per il meritato relax dopo i concerti | “Un piacere essere qui”

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019)tenuti tra Milano e Cagliari, il ritorno diconferma le abitudini del rocker che ha sempre bisogno di tornare a casa per ricaricare le pile e tornare con nuovi progetti. Il tour si è concluso il 19 giugno scorso con l'ultima data di Cagliarila quale ha anche annunciato che icontinueranno nel 2020,il record di biglietti venduti per queste tappe e con i quali ha segnato un nuovo record. All'arrivo a, non poteva mancare l'assembramento di fan che lo attendevano ormai da qualche giorno e che hanno voluto mantenere la tradizione di accoglierlo al ritorno a casa che avviene ormai sistematicamente. L'annuncio del ritorno in Emilia è avvenuto direttamente sui suoi canali social, nei quali ha anche postato una foto che ha corredato con una didascalia, nella quale ha espresso entusiasmo per il ritorno nella sua terra dalla ...

OptiMagazine : .@VascoRossi a Zocca per il meritato relax dopo i concerti: 'Un piacere essere qui' - silvergold666 : Ti aspettavo?? Vasco Rossi a Zocca per le vacanze. 'Sempre un piacere essere qui' - Notiziedi_it : Vasco Rossi a Zocca per le vacanze: “Sempre un piacere essere qui” -