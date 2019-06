wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Alcuninegli Stati Uniti hanno citato in giudizioperché sulla piattaformaincontraffatti. È quanto emerge da un’inchiesta del New York Times, in cui si sostiene che molti deivenduti dal colosso dell’ecommerce abbiano grossi problemi di stampa, manchino completamente di alcune parti oppure siano del tutto illeggibili. Secondo quanto riportato nell’articolo, il problema di fondo è chenon farebbe nessun controllo suiche vende direttamente e nemmeno su quelli venduti da terze parti sul suo sito, consentendo così la diffusione di materiali fallati. Un esempio eclatante riguarda il caso di The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, pubblicato dalla casa editrice Antimicrobial Therapy e usato da moltissimi medici soprattutto per regolare i dosaggi di diverse medicine. Il vicepresidente della casa editrice, Scott Kelly, ha dichiarato ...

tfabiani2 : RT @ItalianAirForce: Da oggi il 1° album con le stampe dei disegni a colori della collezione 'I velivoli dell'#AeronauticaMilitare'.Disegna… - GianzDav : @CiccioIlBrillo @NicolaBellu @Diesira3 @damiano755 @diegorusso22 @luca_vota @buch_1977 @roland_mmzz @MrETP… - MilanoCitExpo : Su Amazon sono in vendita libri pirati. E gli editori sono sul piede di guerra #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -