Sanità | preferire le mutue private al pubblico è un atto di colossale immoralità

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Ormai è chiaro che la ministra dellaGiulia Grillo (M5S) stia brigando per istituire la cosiddetta “seconda gamba”. Le sue ultime dichiarazioni a questo proposito non sono solo ambigue ma risultano del tutto in malafede. Durante il convegno nazionale di Anaaao, sindacato medico italiano, si è dichiarata contraria al sistema assicurativo – e quindi a sostituire lapubblica con quella privata – ma favorevole al mercato libero in ragione del quale il cittadino può farsi un’assicurazione privata. Faccio notare alla ministra Grillo che una sostituzione di sistema è impedito dall’articolo 32 della Costituzione: per rispettare il diritto alla salute ci vogliono per forza sistemi universalistici. E poi il diritto alla mutualità libera ma a totale carico di chi voglia farvi ricorso è già previsto all’articolo 17 della legge 833. Se le cose ...