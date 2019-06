Samurai Shodown - recensione

Samurai Shodown : il CEO di SNK ha rifiutato di renderlo esclusiva di un noto store digitale : Il CEO di SNK ha rivelato che una piattaforma di distribuzione digitale ha provato ad accaparrarsi l'esclusività della versione PC di Samurai Shodown, ricevendo però un secco no.Come riporta Spark Chronicles, Kuroki non ha fatto esplicito riferimento ad Epic Games store, tuttavia quando si parla di piattaforme digitali ed esclusive PC... è senza dubbio il primo nome a cui si pensa. In ogni caso, la proposta di questa misteriosa compagnia è stata ...

Haohmaru si mostra nel nuovo trailer di Samurai Shodown : In questo periodo SNK sta pubblicando una serie di filmati al fine di presentare al pubblico i vari personaggi del picchiaduro Samurai Shodown, oggi è il turno dello spadaccino Haohmaru.Come riporta Gamingbolt, Haohmaru è stata una presenza fissa in tutti i capitoli della serie, persino in quello d'esordio, pubblicato nel lontano 1993. Solitamente viene indicato come protagonista indiscusso della serie, è uno spadaccino che viaggia per il mondo ...

Samurai Shodown : confermata la data di uscita in occidente con un nuovo trailer : Se anche voi stavate aspettando di conoscere la data di uscita (in occidente) del picchiaduro Samurai Shodown, allora questo è il vostro giorno fortunato, è infatti stato confermato che i giocatori occidentali potranno godersi il titolo a partire dal 25 giugno.Come riporta VG247, tale data vale però soltanto per le versioni PS4 ed Xbox One, visto che gli utenti Nintendo Switch e PC dovranno attendere fino al prossimo autunno. SNK ha inoltre ...