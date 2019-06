Salerno | studenti fingono di essere poveri per non pagare le tasse universitarie

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Ignazio Riccio Una truffa che è stata scoperta dalla Guardia di finanza, la quale ha accertato che i dati indicati avevano consentito aglidi accedere ad una fascia di contribuzione non corrispondente a quella effettiva Sono 83 gliuniversitari denunciati aperché avevano finto diper nonlescolastiche. La Guardia di finanza sta passando al setaccio gli incartamenti che riguardano le agevolazioni in base alle autocertificazioni Isee, con le quali molti iscritti all’università avevano dichiarato di versare in situazioni di difficoltà economiche o, comunque, di rientrare nelle fasce reddituali utili per l’ottenimento del contributo richiesto. Una truffa che è stata scoperta dai finanzieri, i quali hanno accertato che i dati indicati avevano consentito aglidi accedere ad una fascia di contribuzione non ...

FiordellisiFran : RT @ottopagine: Isee falsi per pagare meno tasse: irregolarità per 83 studenti #Salerno -