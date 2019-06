Rai senza idee | ecco il programma che la salva | la sentenza di Maurizio Costanzo

Nube radioattiva di Rutenio-106 in Europa : confermata “la presenza dall’UcRaina all’Italia” : Una ricerca coordinata dall’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ipda), ora Istituto di scienze polari (Cnr-Isp), le cui misure sono state effettuate presso i laboratori di radioattività dell’Università di Milano-Bicocca, ha individuato la presenza di Rutenio-106 nei filtri che hanno campionato l’aria del capoluogo lombardo a partire da inizio settembre 2017. Lo studio è stato pubblicato ...

“Adesso parlo io”. Adriana Volpe senza freni - bufera sui vertici Rai : Dopo la lite con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe se la prende ora con Carlo Freccero. Adriana Volpe non ha preso tanto bene la decisione di cancellare ‘Mezzogiorno in famiglia’, il programma che la Volpe conduce con Massimiliano Ossini e si è lasciata andare a un lungo post. “Leggo quanto si scrive”, esordisce Adriana Volpe in un nuovo post su Instagram, “anche a seguito di un mio post, e mi faccio ancora domande. Sono felice che programmi come ...

Ciclismo - GeRaint Thomas sull’incidente di Froome : “Notizia scioccante - la sua assenza al Tour de France è un duro colpo per la squadra” : Geraint Thomas racconta sulle pagine della rivista britannica GQ le proprie reazioni alla notizia dell’incidente capitato al compagno di squadra e amico Chris Froome al Giro del Delfinato. Il corridore gallese del Team INEOS sta disputando il Tour de Suisse per preparare al meglio il Tour de France, dove dividerà il ruolo di capitano con il giovane colombiano Egan Bernal, costretto a saltare il Giro d’Italia per un infortunio dell’ultimo ...

E3 : alla conferenza di Los Angeles la maggior parte dei giochi è stata annunciata con tRailer in computer grafica senza gameplay effettivo : Se siete stati svegli di notte in questi giorni ed avete seguito le dirette dell'E3, vi sarete accorti sicuramente della sostanziale mancanza di gameplay, sostituita con una serie di filmati in computer grafica che non mostrano nulla dei giochi veri e propri.Naturalmente molti fan hanno cominciato a discutere sui social, in particolare su ResetEra. Un utente, Memento, ha riportato tutte le conferenze presentate finora mostrando quanto poco in ...

NCIS 16 su Rai2 senza FBI - dal 9 giugno interrotta la programmazione della prima stagione : Resta fisso alla domenica sera l'appuntamento in prima serata con i nuovi episodi di NCIS 16 su Rai2, ma senza FBI al seguito. Dal 9 giugno, infatti, la prima visione di NCIS 16 non sarà più seguita dalla serie di Dick Wolf dedicata agli agenti dell'ufficio dell'FBI di New York. La prima stagione della serie poliziesca di CBS, trasmessa in anteprima esclusiva da Rai2 per l'Italia dalla scorso marzo, interrompe la sua programmazione dopo ...

Napoli - la prima domenica senza lavoro degli opeRai Whirlpool : «Non abbiamo più niente : «Non sappiamo cosa mangeremo oggi e cosa faremo domani, sappiamo solo che siamo distrutti e ancora non riusciamo a credere a quanto sta accadendo». Sono queste le parole con cui i...

“La sua salute…”. Mara Venier e l’addio a Domenica In. Ed è terremoto in Rai. Fan dispiaciuti : “Senza di te non è più domenica” : C’è qualcosa che non torna sulla vicenda di Mara Venier in Rai. insomma, in parole povere, la conduttrice tornerà anche il prossimo anno? Ci pensa la Zia Mara a rispondere e lo fa sulle pagine del settimanale Gente. Il volto Rai spiega che ancora non sa nulla sul suo futuro nel programma anche se, pare, Viale Mazzini la voglia ancora fortemente a partire dal prossimo settembre. Se così fosse, cosa sceglierà di fare Mara Venier? Intanto, ...

“MarciRai in galera” : l'Italia senza forza e senza pietà che getta via la chiave : Nel fenomeno che vede un continuo aumento dei detenuti in Italia, pur a fronte di una diminuzione dei reati e degli ingressi in carcere, "può essere letta la tentazione, emersa negli ultimi anni, di un ritorno ad un primitivo significato di pena racchiusa nello slogan 'devono marcire in galera'”. Lo sottolinea, nel suo rapporto sullo stato del sistema penitenziario italiano, l'associazione Antigone. "In Europa - si legge nel rapporto - i reati ...

Un giorno in Pretura : un bambino senza nome - anticipazioni del caso Rai 3 : Un giorno in Pretura: un bambino senza nome, anticipazioni del caso Rai 3 Rocco e Laura, poco più che ventenni, sono i giovani protagonisti di un terribile caso di cronaca narrato attraverso le telecamere di Un giorno in Pretura. Il programma accende i riflettori su tutti quei processi che, nel tempo, hanno fatto parlare di sé, accendendo nei cittadini una grottesca curiosità. Dal titolo Un bambino senza nome, la puntata in onda questa ...

La televisione turca non trasmetterà la serie dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Portland TRail Blazers - a causa della presenza di Enes Kanter : In Turchia non verrà trasmessa in televisione la finale di Conference dei playoff NBA (tecnicamente la semifinale del campionato) tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, che inizierà alle 3 ora italiana di questa notte. Il motivo è che

Che fuori tempo che fa - Fazio saluta senza polemiche. Crozza : "L'amministratore delegato Rai è Salini o Salvini?" (Video) : Che fuori tempo che fa chiude i battenti con tre puntate d’anticipo e Fabio Fazio la butta sull’ironia. Nessun attacco, nessun affondo, piuttosto qualche frecciata lanciata qua e là con il supporto – volontario e non – dei suoi ospiti.Il primo ad affrontare l’argomento del giorno è Maurizio Crozza, in apertura di copertina. “E' stata una stagione più breve del previsto – scherza il comico – tu i miei numeri ce li hai, io ho i tuoi, ci si ...

Grazie alla sensibilità degli opeRai di Calabria Verde un albero secco non è abbattuto per la presenza di un nido : Una bella lezione di ambiente e di civiltà dalla Sila. Grazie alla sinergia tra gli operai, il comune, il loro coordinatore e un noto esperto e appassionato di uccelli selvatici una famigliola di Picchio muratore è sana e salva. Di primo mattino la squadra n.34 di Calabria Verde diretta dal capo squadra Giovambattista Curcio interviene in località Saltante nel comune di San Giovanni in Fiore (CS). La squadra è stata comandata per abbattere un ...

Champions League - grande seguito su Rai 1 anche senza le italiane : Fuochi d’artificio per gli ascolti di Champions League ieri sul primo canale Rai: senza alcuna squadra italiana in campo, lo share della partita è stato sopra il 21% e il dopo partita ha registrato anch’esso risultati a due cifre: oltre il 10% di share, fino a quasi mezzanotte. Ieri sera oltre 5 milioni di italiani erano sintonizzati su Rai 1 per vedere l’ultima gara prima della finale: il match ha interessato infatti ...